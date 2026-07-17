Un tânăr, condamnat la închisoare după ce a răpit un automobil, a încercat să scape de Poliție și a avariat două autospeciale

Un tânăr în vârstă de 27 de ani a fost recunoscut vinovat de răpirea unui automobil. Prin sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, acesta a fost condamnat la închisoare pe un termen de 1 an și 6 luni, informează Procuratura Generală (PG) într-un comunicat.

Potrivit probelor administrate, în dimineața zilei de 29 ianuarie 2025, inculpatul a pătruns ilegal într-un automobil de model „Mercedes VITO”, parcat în sectorul Ciocana al capitalei, pe care l-a răpit și s-a deplasat în direcția raionului Anenii Noi.

În apropierea satului Chetrosu, automobilul a fost somat să oprească de către polițiști, însă conducătorul auto a ignorat cerințele legale ale acestora și și-a continuat deplasarea. În timpul urmăririi, acesta a avariat două autospeciale de Poliție care încercau să-i blocheze deplasarea.

Automobilul a fost oprit într-un final în apropierea unei stații PECO, unde inculpatul a fost imobilizat și încătușat de către oamenii legii.

„În cadrul procesului de judecată, inculpatul și-a recunoscut integral vinovăția, cauza fiind examinată în procedură simplificată, fapt ce a determinat reducerea limitelor de pedeapsă, în condițiile prevăzute de lege”, menționează PG.

Sentința nu este definitivă și poate fi contestată cu apel la Curtea de Apel Centru.