Procurorul anticorupție Alexandru Capmari, audiat de Comisia de evaluare a procurorilor: a fost întrebat despre donațiile de la nuntă și cheltuielile pentru organizarea acesteia

Completul A al Comisiei de evaluare a procurorilor l-a audiat miercuri, 15 iulie, în ședință publică, pe procurorul Alexandru Capmari din Procuratura Anticorupție, în cadrul procedurii de evaluare externă a integrității etice și financiare.

Membrii Completului au adresat întrebări referitoare la achiziționarea unui automobil în anul 2022, donațiile primite cu ocazia nunții organizate în anul 2023, cheltuielile aferente organizării acesteia și economiile în numerar declarate în 2017.

Procurorul a avut posibilitatea să răspundă întrebărilor adresate și să prezinte documente și alte probe în susținerea poziției sale.

Completul va adopta raportul de evaluare în termen de 30 de zile lucrătoare.

Crime Moldova a relatat, în 2023, că Capmari conducea grupul de investigaţii în dosarul de corupție și trafic de influență al celor patru magistraţi: Radu Grecu, Mihail Diaconu, Garri Bivol și Valentina Garabagiu. Acesta aera atunci proaspătul ginere al judecătorului de la Soroca Ghenadie Mîţu şi a funcţionarei Alina Mîţu, inculpată într-un dosar de corupţie de 11.000 de euro. Mirele i-a avut ca invitaţi pe mai mulţi procurori, printre care şi şefa Procuraturii Anticorupţie Veronica Dragalin, dar şi judecători, inclusiv de la oficiul Buiucani al Judecătoriei Chişinău, unde activau Grecu şi Garabagiu.