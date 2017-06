Minis­te­rul Sănă­tă­ții (MS) a lan­sat, pe 26 iunie, ser­vi­ci­ul Viber, des­ti­nat comu­ni­că­rii cu cetă­țe­nii. Potri­vit MS, aces­ta per­mi­te expe­di­e­rea mesa­je­lor, ima­gi­ni­lor, fiși­e­ri­lor audio și video. Comu­ni­ca­rea poa­te fi rea­li­za­tă prin inter­me­di­ul numă­ru­lui de Viber 067 72 10 10. Ser­vi­ci­ul per­mi­te doar expe­di­e­rea mesa­je­lor, fără efec­tu­a­rea ape­lu­ri­lor. ZdG a încer­cat să con­sta­te care ar fi reac­ția MS la ape­lu­ri­le cetă­țe­ni­lor.

În acest scop, a fost expe­di­ată o între­ba­re din par­tea unui medic rezi­dent: „Recent, insti­tu­ți­i­le media au pre­zen­tat un comu­ni­cat de pre­să a MS în care se spu­nea că indem­ni­za­ția de 45 de mii de lei ce urmea­ză să fie alo­ca­tă în trei tran­șe medi­ci­lor ce vor ple­ca în sate, va fi ofe­ri­tă într-o sin­gu­ră tran­șă. Tot­o­da­tă, unii jur­na­liști care au par­ti­ci­pat la ședin­ța res­pec­ti­vă au afir­mat că Oxa­na Domen­ti nu a afir­mat nimic des­pre vreo indem­ni­za­ție uni­că. Cum va fi până la urmă ofe­ri­tă aceas­tă sumă?”

Iată care a fost răs­pun­sul:

Urmă­toa­rea între­ba­rea a fost de la un pen­sio­nar care are pro­ble­me de vede­re și ar tre­bui să fie asi­gu­rat cu medi­ca­men­te com­pen­sa­te:

„Eu sunt în vâr­stă și văd doar cu un ochi, pen­tru asta pri­mesc pică­tu­ri com­pen­sa­te. În peri­oa­da de con­ce­diu a medi­cu­lui de fami­lie, aceas­ta a fost înlo­cu­i­tă de altă per­soa­nă și când am fost să iau pică­tu­ri­le mi s-a spus că tre­bu­ie să pre­zint din nou o con­fir­ma­re de la medic că aș avea nevo­ie de aces­te medi­ca­men­te com­pen­sa­te. Iar tre­bu­ia să stau în rând și iar să pre­zint o con­fir­ma­re. Eu am fost nevo­it să mă duc să împru­mut bani să le cum­păr pen­tru că am nevo­ie de pică­tu­ri zil­nic și nu pot aștep­ta iar la coa­dă până medi­cul o să scrie o con­fir­ma­re. Ce face Minis­te­rul Sănă­tă­ții în cazul ăsta? De ce medi­cii de fami­lie nu duc o evi­den­ță și nu țin cont de pro­ble­me­le pacien­ți­lor? Cine o să aibă gri­jă de mine atunci când eu nu o să mai am vede­re?”

Răs­pun­sul Minis­te­ru­lui este urmă­to­rul:

Men­țio­năm că, potri­vit MS, ser­vi­ci­ul va func­țio­na în zile­le de luni-vineri, între ore­le 8.00 și 17.00. Pro­ble­me­le recla­ma­te vor fi trans­mi­se pen­tru exa­mi­na­re șefi­lor de direc­ții din cadrul MS. Ulte­ri­or, spe­cia­lis­tul res­pon­sa­bil de comu­ni­ca­re prin inter­me­di­ul ser­vi­ci­u­lui Viber va expe­dia răs­pun­su­ri­le. Cetă­țe­nii pot trans­mi­te soli­ci­ta­re de infor­ma­ție și după ore­le 17.00 sau în wee­kend, dar un răs­puns va fi ofe­rit de per­soa­na res­pon­sa­bi­lă în tim­pul pro­gra­mu­lui de mun­că.

