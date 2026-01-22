Ministerul Energiei confirmă calitatea „ieșită din parametri” a motorinei, de care s-au plâns mai mulți cetățeni în ultima perioadă

Calitatea unei cantități din motorina care a fost importată în R. Moldova în sezonul rece ar fi fost „oleacă ieșită din parametri”, spune ministrul Energiei, Dorin Junghietu, după ce mai mulți consumatori au semnalat posibile neconformități privind calitatea motorinei comercializate la unele stații de alimentare cu combustibili.

„Adevărul este că motorina de iarnă trebuie să aibă o caracteristică specială, îi zice punctul de curgere la rece (CFPP), care trebuie să fie -20 °C conform standardului M590 pentru motorină. Din câte am înțeles, nu știu la care operator, se pare că a venit un lot cu acest CFPP oleacă ieșit din parametri. Înțeleg că situația se remediază”, a declarat ministrul Energiei, fiind întrebat de jurnaliști înainte de ședința de Guvern de joi, 22 ianuarie.

Cu o zi înainte, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC) a anunțat că a dispus efectuarea controalelor la stațiile de alimentare vizate, în scopul verificării respectării cerințelor legale privind calitatea combustibililor comercializați.

Anterior, în cadrul Centrului Unic de Apel pentru Consumatori au fost recepționate mai multe apeluri telefonice prin care consumatorii au semnalat posibile neconformități privind calitatea motorinei comercializate la unele stații de alimentare cu combustibili. La fel, în spațiul online și pe rețelele de socializare au fost identificate mai multe materiale video publice, postate de consumatori, care exprimă nemulțumiri similare privind calitatea motorinei.

Potrivit instituției, aceste semnale indică existența unor preocupări recurente în rândul consumatorilor. Reclamațiile conțin referiri la anumite stații de alimentare, în privința cărora sunt invocate posibile neconformități, „informații ce urmează a fi supuse verificării în limitele competențelor legale ale Inspectoratului”.