Prețul la carburanți a scăzut cu circa trei lei în 2025: cel mai mic preț din ultimii patru ani

Pe parcursul anului 2025, piața produselor petroliere din R. Moldova a fost caracterizată de o volatilitate moderată, cu o tendință generală de scădere a prețurilor față de începutul anului, fiind înregistrate spre finalul perioadei niveluri minime record, se arată în retrospectiva anului 2025 prezentată de Agenția Națională de Reglementare în Energetică (ANRE).

Prețul maxim pentru beninză în 2025 a fost de 24,79 lei/litru, fiind consemnat în perioada 25–28 ianuarie 2025, iar prețul minim, de 21,72 lei/litru, a fost atins la 31 decembrie 2025.

Potrivit ANRE, diferența dintre nivelul maxim și minim a constituit circa 3,07 lei/litru, reflectând o reducere semnificativă a prețurilor către final de an. Totodată, prețuri sub pragul de 22 lei/litru nu au mai fost înregistrate din ianuarie 2022, respectiv de aproape patru ani.

Prețul maxim pentru motorină a ajuns de 21,71 lei/litru, și s-a înregistrat în perioada 25–27 ianuarie 2025. Prețul minim, de 18,15 lei/litru, a fost atins la 14 mai 2025.

ANRE punctează că variația anuală a prețului la motorină a fost de aproximativ 3,56 lei/litru, cele mai scăzute niveluri fiind consemnate în luna mai, dar și la finalul anului, când prețul a ajuns la 18,53 lei/litru.

Totodată, ANRE informează despre noii factori administrativi care au intrat în vigoare ieri, pe 1 ianuarie, și care vor influența prețurile stabilite zilnic pentru primele două săptămâni ale anului. Este vorba despre aplicarea noilor valori a accizelor, majorarea nivelului contribuției în domeniul eficienței energetice și ajustarea marjei comerciale specifice.

După includerea integrală a acestor componente în perioada primelor două săptămâni, nu vor mai exista alți factori administrativi care să influențeze prețurile. Astfel, ANRE estimează o stabilizare parțială a prețurilor, acestea urmând să depindă exclusiv de cotațiile Platts la carburanți și de cursul de schimb al monedei naționale.

În aceste condiții, pentru perioada 03–05 ianuarie 2026, ANRE a stabilit următoarele prețuri maximale de comercializare cu amănuntul pentru principale produse petroliere de tip standard: