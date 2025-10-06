Ministerul Culturii anunță ca va organiza funeraliile artistului Ruslan Țaranu

Ministerul Culturii a anunțat că s-a autosesizat în legătură cu „situația” legată de trecerea la cele veșnice a artistului Ruslan Țaranu, chitarist și aranjor muzical, și a comunicat că ceremonia de rămas-bun va avea loc joi, 9 octombrie.

Mai mulți artiști care au colaborat cu regretatul muzician au anunțat că acesta s-a stins din viață la finalul lunii septembrie.

„Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, rudele și apropiații artistului nu ar fi întreprins măsurile necesare pentru revendicarea corpului neînsuflețit și organizarea ceremoniei funerare”, notează Ministerul.

Astfel, Ministerul Culturii, în colaborare cu reprezentanți ai breslei muzicale, a decis să intervină „pentru a asigura un omagiu demn unui artist care și-a dedicat întreaga viață scenei și muzicii”.

Ruslan Țaranu a fost un chitarist și aranjor muzical cunoscut pentru activitatea sa intensă pe scena rock din R. Moldova. După o perioadă petrecută în Franța, unde a înregistrat 15 albume, s-a întors în țară, continuând să colaboreze cu diverse trupe și artiști locali, contribuind la dezvoltarea culturii muzicale autohtone.