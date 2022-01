Mesajul ministrei Sănătății Ala Nemerenco după ce medicul pediatru Mihai Stratulat a acuzat-o că a închis cinci maternități din nordul R. Moldova

Medicul pediatru Mihai Stratulat, fost candidat la alegerile parlamentare din 2019 din partea PDM și actual vicepreședinte al Partidului Puterea Oamenilor condus de Ruslan Codreanu, a postat un mesaj pe Facebook în care își exprimă nemulțumirea față de decizia autorităților de a întrerupe activitatea a cinci maternități din cadrul spitalelor raionale din nordul țării și o acuză pe ministra Sănătății, Ala Nemerenco de „incompetență”. În replică, ministra Sănătății declară că „spitalele raionale au renunțat la activitatea maternităților singure, nesilite de nimeni, în urma unor circumstanțe concrete și cu acordul Fondatorului”.

„Și acum ce ține despre acele 5 maternități închise din nordul țării (Briceni, Ocnița, Dondușeni, Glodeni, Fălești)… așa cum am mai scris… situația demografică a țării (migrația internă și externă) și lipsa de doctori neonatologi și/sau obstetricieni-ginecologi ne impune să luăm măsuri legate de aceste entități medicale, fie găsim soluții, fie le închidem. Și aici, oricine ar fi manager al sistemului medical din țară (a se citi Ministra/ul Sănătății), apare întrebarea: ce facem, cum facem și care ar fi soluția? Pentru un manager incompetent, cea mai bună soluție, cea care nu implică multă silință și capacitate intelectuală, este de a închide aceste maternități și de a da vina pe tot ce doriți: „nu-s medici, nu-s nașteri” … Sorry, dar cum evoluează lucrurile, peste 1-2 ani, peste tot în Moldova, nu vor fi medici și nu vor fi nașteri. Și ce facem, închidem tot? Ultimul stinge lumina? Dar să găsim soluții, măcar pe o perioadă scurtă (soluții provizorii până soluționăm problema majoră)? Deci am închis maternitățile din Briceni, Ocniță și Dondușeni și reorientăm gravidele către Edineț și închidem maternitățile din Glodeni și Fălești și reorientăm gravidele către Bălți. Cineva a calculat dacă aceste 2 maternități din Edineț și Bălți au capacitatea de a primi toate aceste gravide? Astăzi am citit în știri că Bălțiul este deja arhiplin și nu mai poate primi nașteri. Cineva a calculat dacă serviciul de medicină urgență este pregătit pentru toate aceste transferuri? Eu am o întrebare, Ministerul Sănătății a convocat Clinică de Neonatologie și Catedră de Obstetrică și Ginecologie, Asociația de Medicină Perinatală și Asociația de Obstetrică și Ginecologie pentru consultații și pentru a găsi soluții în managementul efectiv și fortificarea asistenței medicale în domeniul ocrotirii sănătății mamei și copilului, fără a închide aceste maternități Cine a coordonat și a decis aceste închideri? A fost elaborat un nou Ghid de Perinatologie Național? Există acordul Comisiei de experți în Neonatologie a Ministerului Sănătății? Sunt medici rezidenți anul III în neonatologie și anul IV în obstetrică și ginecologie, care, prin rotație ar putea înlocui locurile vacante pentru 1 an și chiar mai mult, până suplinim locurile vacanțe cu medici, până reformăm sistemul medical conform cerințelor demografice. În multe țări dezvoltate nașterile fiziologice sunt primite de către moașă și tot ea evaluează starea nou-născutului, iar în cazul apariției a careva probleme intervine medicul. Putem implementa și noi o astfel de practică. Soluții sunt. A închide este ușor. A soluționa problema, dacă ești incompetent, este greu. Reamintesc cu această ocazie că cel care a creat și fortificat Neonatologia (știință care se ocupă de nou-născuți și prematuri) și Perinatologia (știință care se ocupă astăzi de ocrotirea sănătății mamei și copilului) în Republica Moldova, cel care a reorganizat și regionalizat Sistemul Perinatal (Maternitățile) din Republica Moldova, cel care și-a dedicat viață pentru această ramură a Medicinei la noi în țară, este regretatul Prof. Petru Stratulat. Iar astăzi cineva, prin incompetența, fiind medic de familie, încearcă să distrugă muncă Tatălui meu. Și o întrebare retorică. Astăzi închidem maternitățile, deoarece is puține nașteri și nu-s medici, mâine ce face? Închidem spitalele pentru că nu-s oameni și nu-s doctori”, se arată în mesajul postat de Mihai Stratulat.

În replică, ministra Sănătății, Ala Nemerenco declară că Ministerul nu poate închide sau crea noi secții în spitalele raionale întrucât deciziile privind instituțiile raionale le ia consiliul raional.

„Deoarece unii au dat drumul dulăilor politici de prin lanțuri, o să las aici informația veridică despre maternități, ca presa cu adevărat profesionistă să o ofere corect și nepărtinitor cetățenilor. Fiecare spital raional pe lângă alte secții clinice dintotdeauna a avut și o maternitate. Fiecare spital raional are un Fondator – Consiliul raional. Orice modificare în structura spitalului o poate realiza doar Fondatorul. Ministerul nu are atribuția și nu poate închide sau crea noi secții (cu excepția spitalelor republicane, unde are calitatea de Fondator). Din 2015 până în 2020 s-au născut cu 7880 copii mai puțin (doar 30730 copii). Pe parcursul ultimilor 4 ani ani și-au sistat activitatea următoarele maternități: Leova – în martie 2018; Basarabeasca – la 22.11.2019 (în 2019 raportase 69 nașteri!) Ocnița – la 12.06.2020 (în juma de an 2020 – 47 nașteri!) Briceni – la 15.12.2020 (în 2020 – 145 nașteri) Taraclia – la 01.01.2021 (nicio naștere) Șoldănești – la 01.02.2021 (în 2020 – 165 nașteri) Dondușeni – la 05.03.2021 (în 2020 – 219 nașteri) Glodeni – la 01.12.2021 (în 2021 – 145 nașteri) și recent Fălești – în 2021 – 209 nașteri, de asemenea toți medicii s-au concediat – unii s-au pensionat, alții au plecat. Din câte vedem, doar ultimele două și-au întrerupt activitatea recent, în mandatul meu. Niciun ministru al sănătății, indiferent care guvernare nu ar fi reprezentat, nu are nicio contribuție la sistarea activității acestor maternități. Spitalele raionale au renunțat la activitatea maternităților singure, nesilite de nimeni, în urma unor circumstanțe concrete și cu acordul Fondatorului. Nu este niciun motiv de speculație aici. Pentru cei care la facultate au chiulangit: OMS spune clar că maternitățile cu un număr de nașteri mai mic decât 300 pe an devin periculoase atât pentru mamă, cât și pentru copil, deoarece personalul medical care asistă o naștere la 3 zile sau odată în săptămână își pierde calificarea. Totodata, dintr-o maternitate care a rămas cu doi medici, ambii vor pleca căci nu pot să mai asigure și activitatea zilnică, și gărzile de noapte – ar însemna să nu mai iasă din spital. Totodată în țară există maternități cu o capacitate destul de înaltă – SRHincesti (cca 800 nașteri pe an), SREdineț (900 pe an); SROrhei (peste o mie), SRUngheni (800), SRCiadîr-Lunga (750), Institutul Mamei și Copilului – cca 5000 nașteri, SCM “Gh.Paladi” – 7000, SCR Bălți – 2500 nașteri. Anume ele, dar și altele, vor deveni cu adevărat niște maternități moderne.E necesar de remarcat că în instituțiile private în 2020 s-au născut alți 2768 copii. Nașteți, dragi femei! O să vă așteptăm cu mult drag și vom depune toată străduința ca să schimbăm lucrurile și sa fiți întâlnite în fiecare maternitate cu căldură, zâmbet și înalt profesionalism. Aveți grijă de sănătatea Dvs – Omicron este foarte periculos pentru viitoarele mămici care așteaptă un micuț”, se menționează în mesajul ministrei Sănătății.