Marșul de Noapte pentru Siguranță Stradală revine la Chișinău: participanții vor cere străzi sigure pentru femei și grupuri marginalizate

Joi, 4 decembrie, de la ora 18.00, la Chișinău are loc a treia ediție a „Marșului de noapte”. Protestul face parte din cele „16 Zile de Activism împotriva Violenței de Gen” și are rolul de a atrage atenția autorităților de a crea spații stradale sigure, pentru ca toate persoanele să se simtă în siguranță.

„Scopul acestui marș este de a atrage atenția autorităților, dar și a publicului larg asupra siguranței femeilor, cât și a mai multor grupuri marginalizate. Am decis să organizăm acest marș pentru că, cazurile de femicid continuă și noi continuăm sa citim despre aceste cazuri în știri”, relatează Paula Cerescu, manageră de proiecte la Asociația LAOLALTĂ, organizatoarea marșului.

„Analiza din anul acesta, realizată de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare despre acceptarea socială, arată că peste 60% de persoane nu ar accepta persoanele lgbt în calitate de vecini sau colegi de munca.Alte statistici, din anul 2019, ne arată că aproape jumătate din femei din Republica Moldova, au confirmat ca au fost supuse hărțuirii sexuale. Și să nu uităm cazul răsunător despre medicul care a fost cercetat penal pentru abuzul sexual asupra mai multor fete minore. Acesta nu a fost pedepsit și a continuat să activeze la Spitalul de Psihiatrie și Maternitate, peste 10 ani după dezvaluirea abuzului”, remarcă Paula Cerescu.



Ea a declarat pentru Ziarul de Gardă că protestul are loc seara pentru a atrage atenția „asupra a cât de multă frică și anxietate simt femeile, persoanele LGBT, dar și alte persoane marginalizate mergând în strada seara.” În același timp, pentru a încuraja participanții din cadrul protestului, se vor ține discursuri de mai multe activiste: Elvira Drangoi din Femei pentru femei, Lorelei Grigoriță de la Queer Cafe, Elena Sîrbu de la organizația Romni, Ana Gherciu de la moldova.org. Aceste discursuri vor fi urmate de un microfon deschis pentru persoanele care vor să vorbească despre frică, violență, hărțuire și lipsa de protecție în spațiile publice.



Toți doritorii de a participa la marș sunt invitați în fața Ministerului de Afaceri Interne, unde alături de Ritmurile Rezistenței Chișinău (RoR Chișinău) vor parcurge un traseu cu mai multe opriri în fața Primăriei, Guvernului, Ministerul Justiției, finalizând la Muzeul Zemstvei.

„Scrie-mi când ajungi acasă.” „Mă tem să merg prin subterane.” „Vreau să alerg pe străzile din Chișinău fără frică.” „Mi-e frică de bărbați, nu de întuneric.” Acestea sunt doar câteva dintre mesajele care au răsunat la „Marșul de Noapte” din 2024, amintesc organizatorii.

Cătălina Vasilian, stagiară ZdG