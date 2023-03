„Încercăm să creăm o atmosferă ca acasă”. Cum Centrul Comunitar „151” a devenit o nouă casă pentru refugiați și loc pentru dezvoltarea personală a localnicilor

Centrul comunitar „151” este un loc unde persoanele refugiate din Ucraina, cât și localnicii, pot participa la un spectru larg de activități social-cultural-educative, toate gratuite. Pe lângă organizarea evenimentelor, centrul oferă servicii de consiliere juridică, cât și psihologică, care sunt și ele gratuite.

Centrul dispune de o cameră destinată copiilor, bibliotecă și spațiu pentru seminare, traininguri sau cursuri. Organizația „Laolaltă” care coordonează centrul, urmează să deschidă încă patru centre la Căușeni, Cahul, Comrat și Dondușeni.

„Aici e mereu o atmosferă caldă, unde ne simțim bine”

Olga și Anastasia, mamă și fiică, refugiate din Harkiv, Ucraina, participă la activitățile centrului de mai bine de jumătate de an. Refugiatele susțin că prețuiesc posibilitatea de a comunica cu alte persoane, fapt ce le permite să se integreze mai simplu în societate.

Beneficiarele refugiate ale centrului, Olga și Anastasia

„Noi în mare parte mergem la cursurile de broderie, posibil vom participa la cursurile de limbi. De câteva ori am apelat la centru pentru a-mi oferi un spațiu în care să muncesc și am participat la evenimentul la care a venit vocalistul trupei „Okean Elizi”, Sviatoslav Vakarciuk. Cel mai mare plus al acestui centru sunt oamenii. Când ești nevoit să te muți într-un loc nou, dorești să-ți creezi confortul pe care l-ai avut anterior, iar în primul rând, confortul sunt oamenii care te înconjoară. Activitățile la care participăm ne ajută să simțim acest confort. Aici majoritatea oamenilor sunt din Ucraina, chiar și cei care activează la centru. Din motiv că nouă nu ne ajunge comunicarea cu persoane din Ucraina, posibilitatea de a veni aici și a discuta cu alți refugiați este foarte prețioasă. Când ești rupt de la viața cu care te-ai obișnuit, este uneori foarte greu să revii la normal într-un mediu total necunoscut”, menționează Olga.

„Când încă locuiam la Harkiv, mama muncea la stat și ea cunoștea toate persoanele din raionul în care locuiam. Era o normalitate când mama mergea pe stradă și se saluta practic cu fiecare persoană. Când am ajuns în Moldova, mamei nu-i ajungea acest lucru. Acum, de când venim la centru, avem posibilitatea de a ne face mai multe cunoștințe și să ne simțim parte a unei comunități. Aici e mereu o atmosferă caldă, unde ne simțim bine. Pentru noi e importantă comunicarea cu persoanele din Moldova, care ne permite să înțelegem mai bine oamenii de aici și să ne integrăm mai ușor”, punctează Anastasia.

„Noi nu ne bazăm pe dorințele noastre, dar încercăm să vedem de ce au nevoie oamenii”

Albina Ciuprin este angajata de la centrul comunitar care se ocupă de planificarea tuturor activităților ce au loc aici. Albina menționează că una dintre priorități este ca activitățile să fie inspirate din dorințele și necesitățile oamenilor, cât și să formeze pentru beneficiari o atmosferă „ca acasă”.

Albina Ciuprin, angajata Centrului Comunitar 151

„Diversitatea activităților organizate la centru este una mare, de la șah, cursuri de limbă română și engleză, cursuri legate de rețelele sociale, activități pentru copii, ele sunt foarte multe și toate sunt absolut gratuite. Pe lângă activități, avem un psiholog, suport juridic și o ludotecă, unde maturii își pot lăsa copiii să se joace sub supravegherea unei bone, în timp ce aceștia participă la anumite activități. Sau, dacă ne anunță din timp, ei pot să-și lase copilul cu bona noastră, în timp ce au anumite treburi prin oraș. Avem și un cor pentru persoanele în vârstă, o pianistă cu care ele cântă împreună, e o chestie foarte frumoasă. Noi întotdeauna suntem deschiși pentru oricine dorește să ne viziteze sau care dorește să organizeze o activitate la noi”, declară Albina Ciuprin.

„Noi facem focus-grupuri, unde întrebăm beneficiarii noștri de ce lucruri au nevoie, poate un curs sau o activitate. Noi nu ne bazăm pe dorințele noastre, dar încercăm să vedem de ce au nevoie oamenii. În caz că o persoană dorește să organizeze ceva, noi o ajutăm logistic. De exemplu, a fost un joc de societate, la care noi am oferit ceai, biscuiți, spațiu unde acest joc să aibă loc, televizor, calculator, totul de ce a fost nevoie. Avem o bibliotecă cu cărți în limba română, rusă, ucraineană și engleză. Acum avem în planuri să facem cursuri de limbă ucraineană pentru copii”, punctează angajata organizației „Laolaltă”.

„Faptul că totul este gratis oferă tuturor posibilitatea să se implice”

Daniela este din R. Moldova și participă la cursurile de broderie organizate de către centrul comunitar. Beneficiara centrului a menționat că ea continuă să-l viziteze datorită posibilităților de a interacționa cu noi persoane.

Daniela, beneficiara centrului

„La centrul comunitar vin din luna noiembrie, de când am început cursurile de brodat. Am văzut anunțul pe Instagram și mi-a atras atenția, deoarece demult doream să încerc aceste cursuri. Vin aici o dată în săptămână, îmi place foarte mult. Aici m-au învățat să brodez, am început de la zero, de la cele mai simple elemente, alături de profesoara noastră. Țin la acest centru, deoarece el are multe oportunități, spre exemplu cursuri gratuite de limbă română și engleză, poți veni pentru a te relaxa, să participi la traininguri și seminare. De când vizitez centrul, eu m-am bucurat de o frumoasă socializare, am cunoscut mulți oameni noi, interesanți, atât din Moldova, cât și refugiați din Ucraina. Este un schimb de experiență foarte interesant. Faptul că totul este gratis oferă tuturor posibilitatea să se implice”, menționează beneficiara.

„Ne-am stabilit scopul de organizare comunitară, să lucrăm cu voluntari, să promovăm spiritul implicării”

Constanța Dohotaru, coordonatoare de programe la organizația „Laolaltă”, care gestionează activitatea Centrului Comunitar „151”, susține că organizația a fost creată de un grup de voluntari care au ajutat oamenii în timpul pandemiei.

Constanța Dohotaru, coordonatoare de programe la organizația „Laolaltă”

„Organizația „Laolaltă” a apărut ca urmare a inițiativei „Împreună împotriva COVID”. Noi ne-am adunat, oameni absolut necunoscuți, în 2020, în primele săptămâni de pandemie, pentru a acorda ajutor umanitar oamenilor. Ulterior, cu echipa care s-a menținut am decis să organizăm un ONG. Noi am luat o finanțare de la „People in Need Moldova” și atunci ne-am stabilit scopul de organizare comunitară, să lucrăm cu voluntari, să promovăm spiritul implicării. Când am înțeles că războiul din Ucraina va dura mult timp, ne-am gândit că este nevoie de un centru comunitar, atât pentru refugiați, cât și pentru persoane locale, în care acestea ar putea comunica și va avea loc un proces de integrare. Aproximativ 96 de procente din refugiați sunt cazați în mediul privat, nu în centrele pentru refugiați, respectiv ei nu se cunosc, nu comunică, astfel noi am dorit să le oferim posibilitatea să interacționeze mai ușor. Cu ideea acestui centru am venit la organizația UNHCR – the UN Refugee Agency (Agenția ONU pentru Refugiați). Ei ne-au spus că se potrivește cu direcțiile lor și au oferit finanțare pentru acest centru. Centrul Comunitar a fost deschis la 20 iunie 2022”, conchide Constanța Dohotaru.

Centrul Comunitar 151 a fost creat de către AO “Laolaltă ” pentru inițiativa „Moldova pentru Pace ”, cu suportul Agenției ONU pentru Refugiați.