LIVE Depuneri de flori la monumentul domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt din centrul capitalei cu ocazia Zilei Independenței R. Moldova

UPDATE 09:58 La 35 de ani de la proclamarea Independenței Republicii Moldova, conducerea țării – președinta Maia Sandu, premierul Vasile Tofan și președintele Parlamentului, Igor Grosu – a depus flori la monumentul domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt din centrul capitalei.

R. Moldova celebrează astăzi 35 de ani de la proclamarea independenței. Conducerea țării depune flori în dimineața zilei de miercuri, 27 august, la a monumentul „Maica Îndurerată” de la Complexul Memorial „Eternitate”, cu ocazia Zilei Independenței R. Moldova.

La ora 09:00, vor fi depuse flori și la monumentul domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt.