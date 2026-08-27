LIVE Depuneri de flori la monumentul domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt din centrul capitalei cu ocazia Zilei Independenței R. Moldova

Depuneri de flori la monumentul domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt din centrul capitalei cu ocazia Zilei Independenței R. Moldova
UPDATE 09:58 La 35 de ani de la proclamarea Independenței Republicii Moldova, conducerea țării – președinta Maia Sandu, premierul Vasile Tofan și președintele Parlamentului, Igor Grosu – a depus flori la monumentul domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt din centrul capitalei.
R. Moldova celebrează astăzi 35 de ani de la proclamarea independenței. Conducerea țării depune flori în dimineața zilei de miercuri, 27 august, la a monumentul „Maica Îndurerată” de la Complexul Memorial „Eternitate”, cu ocazia Zilei Independenței R. Moldova.
La ora 09:00, vor fi depuse flori și la monumentul domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt.
„Cred că trebuie să înțelegem cu toții că lucrurile nu s-au întâmplat de la sine. Avem un stat astăzi, datorită sacrificiilor multor oameni. Începem această zi chiar aici, pentru că mulți oameni și-au pus viața în pericol ca să apere independența R. Moldova și le datorăm lor, în primul rând, statul pe care îl avem. Datorăm și oamenilor care au început mișcarea de eliberare națioanlă și sacrificul pe care l-au făcut acești oameni. Ieri am discutat cu deputații din primul Parlament și care ne-au povestit și ne-au amintit încă odată cât de greu a fost creat acest stat. Le mulțumim celor care și astăzi protejează statul, pentru că ne confruntăm cu provocări și astăzi, din păcate. Și astăzi independența noastră este pusă la încercare. Felicitări tuturor. La mulți ani, R. Moldova!”, a declarat Maia Sandu.
“Vreau să le mulțumesc tuturor moldovenilor care au pus umărul la consolidarea independenței noastre. Astăzi putem gândi liber și putem călători liber. Drumul parcurs pentru a deveni stăpânii propriei sorți a fost unul greu. Înțeleg că mulți oameni au avut, poate, așteptări mai mari de la independență, iar acestea nu au fost îndeplinite în totalitate. În același timp, trebuie să conștientizăm cât de important a fost acel pas și cât de mult a avansat țara noastră în acești 35 de ani. La Guvern înțelegem că așteptările sunt mari, iar obligația noastră este să ne ridicăm la nivelul lor. La fel, vreau să le mulțumesc și celor care au luptat pentru independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova în 1992. Printre ei s-a numărat și unchiul meu. Îmi amintesc foarte bine momentul în care s-a întors acasă și a tras câteva salve în memoria unui coleg căzut în luptă. Au fost mulți asemenea moldoveni, unii dintre ei și-au sacrificat viața. Astăzi este foarte important să ne amintim de ei, să le aducem un omagiu tuturor celor care au luptat pentru această țară”, a declarat Vasile Tofan.
„La mulți ani, Moldova”. 35 de ani e o vârstă frumoasă pentru un stat tânăr. O vârstă în care te poți uita încapoi. Au fost lucruri complicate (…) Sunt încrezut că Moldova va reuși, toți împreună vom reuși și vom ajunge în marea familie europeană”, a declarat Igor Grosu.