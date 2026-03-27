3, 5 sau 10 mii de lei pentru cele mai active școli la salubrizare, promite Ceban după ce a îndemnat elevii să iasă la curățenie în timpul orelor

Circa 60 de mii de copii, din clasele primare, a V-a și a XII-a, precum și circa 3000 de părinți, alături de profesori din Chișinău și suburbii, au ieșit și au făcut curat în împrejurul școlilor, dar și în alte spații verzi, după ce primarul capitalei, Ion Ceban, a propus ca ziua de vineri, 27 martie, să fie zi scurtă pentru toți elevii, iar după lecția a 4-a „să fi implicați în activități de menținere a curățeniei și amenajare a spațiului din curțile instituțiilor de învățământ”.

Ala Revenco, directoarea Asociației „Părinți Solidari”, a avertizat că asemenea inițiative sunt de fapt „imixtiune în procesul educațional”. „Copiii pot face curățenie în ograda școlii, dar nu în timpul orelor”, a spus aceasta.

Primarul a menționat că preturile și direcțiile au asigurat pungi, mănuși și unelte de lucru.

De asemenea, Ceban a menționat că instituțiile cele mai active la salubrizare pot primi premii.

Astfel, instituțiile care dacă vor filma procesul și vor posta rezultatul, etichetându-l pe Ion Ceban și folosind #ChișinăuCurat2026, după decizia unui juriu vor primi locul I – 10 000 de lei, locul al II – 5000 de lei și locul al III – 3000 de lei.

„Start concurs pentru toți elevii. Sunt uimit de cât de mulți elevi, profesori și părinți s-au mobilizat astăzi, deși unii au încercat să critice acțiunea. Deja primim foarte multe mesaje și mă bucur să văd atâta lume implicată. Vă transmit un mare mulțumesc și felicitări tuturor pentru ceea ce facem împreună”, a transmis Ceban.

Până la această oră, pe Facebook cu hashtag-ul ChișinăuCurat2026 se găsesc zeci de postări ale instituțiilor de învățământ din capitală.

Totuși, într-o declarație publică, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Vasile Coroi a avertizat că participarea elevilor la activități de salubrizare poate fi realizată doar în măsura în care este voluntară, fără constrângeri directe sau indirecte, adaptată vârstei și capacităților copiilor.

Ombudsmanul Copilului a îndeamnat autoritățile publice și instituțiile de învățământ să asigure „respectarea strictă a legislației naționale și a standardelor internaționale privind drepturile copilului, inclusiv dreptul la opinie, fără a admite practici care ar putea fi calificate drept muncă forțată sau exploatare prin muncă a copiilor”.

Contactată anterior de ZdG, Ala Revenco, directoarea Asociației „Părinți Solidari", a avertizat că asemenea inițiative sunt de fapt „imixtiune în procesul educațional". „Copiii pot face curățenie în ograda școlii, dar nu în timpul orelor", a spus aceasta.