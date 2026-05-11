Săptămâna începe cu vreme caldă și cer variabil

Luni, 11 mai, vremea se încălzește, dar cerul va fi variabil. Ziua temperatura maximă va fi de 24 de grade Celsius la Chișinău, iar noaptea vor fi minime de până la 8 grade Celsius.

La Briceni, în zona de nord, vor fi temperaturi cuprinse între 21 de grade Celsius ziua și 5 grade noaptea. La Cahul, în regiunea de sud, maximele vor urca până la 26 de grade Celsius, iar noaptea vor fi 10 grade Celsius.