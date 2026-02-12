Încă un soldat al Armatei Naționale s-a rănit mortal cu arma din dotare

Un militar în termen al Armatei Naționale s-a rănit mortal cu arma din dotare. Ministerul Apărării a anunțat că incidentul a avut loc joi, 12 februarie, în timpul îndeplinirii serviciului la post.

„Tragicul incident a avut loc la ora 18:15. Medicii sosiți la fața locului au constatat decesul soldatului. La moment, poliția investighează cazul. Ministerul Apărării regretă profund acest caz tragic şi exprimă condoleanțe familiei îndurerate”, se arată în mesajul publicat de autorități.

Totodată, Ministrul Apărării a menționat că a dispus desfășurarea unei anchete de serviciu pentru „elucidarea tuturor circumstanțelor”.

La 20 ianuarie, un militar prin contract al Armatei Naționale, care executa serviciul într-o unitate din garnizoana Florești, s-a rănit în rezultatul unei împușcături cu arma din dotare, în timpul executării serviciului. Acesta a decedat după patru zile. Tânărul avea 24 de ani și executa serviciul militar în Armata Națională din 2020.