În R. Moldova a fost instituită stare de urgență în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile. O decizie în acest sens a fost adoptată joi, 20 ianuarie, de către deputații Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). Astfel, începând de joi, 20 ianuarie, în R. Moldova este instituită stare excepțională pe piața gazelor naturale până cel puțin în martie curent.

Hotărârea Guvernului prezentată de către prim-ministra Natalia Gavrilița a fost adoptată cu votul a 58 de deputați din 67 de deputați prezenți în plen. Deputații Fracțiunii parlamentare a Partidului „ȘOR” și cei din Blocul Comuniștilor și Socialiștilor (BCS) nu au participat la procedura de vot.

„Solicit votul dumnevoastră. După adoptarea stării de urgență, voi convoca Comisia pentru Situații Excepționale (CSE) pentru a adopta noi măsuri. (…) Noi am venit în octombrie 2021 și am venit și acum când avem un risc eminent de deconectare a R. Moldova de la gazele naturale. Acum avem o situație diferită. Aceste prețuri înalte și schimbarea de atitudine în interpretarea contractului poate lăsa cetățenii fără gaze naturale. Vom veni cu rapoarte ori de câte ori va fi necesar. (…) Am monitorizat situația și am sperat că se va găsi o soluție comercială. (…) Între timp, am pregătit câteva decizii pe care le va lua CSE – amânarea plății la import pentru Moldovagaz”, a declarat Natalia Gavrilița, prim-ministra.