În Chișinău, unele porțiuni de străzi vor fi temporar închise din cauza ploilor

Primăria municipiului Chișinău informează că, pe durata episoadelor de ploi torențiale de pe 7 iunie, anumite sectoare de drum ar putea fi închise temporar circulației. De asemenea, transportul public va fi oprit sau redirecționat.

Potrivit autorităților locale, această măsură este necesară pentru a permite sistemului de colectare și evacuare a apelor pluviale să facă față debitului ridicat de apă acumulată.

În mesajul Primăriei, șoferii sunt rugați „să ocolească aceste străzi în cazul în care observă astfel de situații”.

Conform Poliției, zonele cu acumulări de apă sunt următoarele:

str. Petru Zadnipru;

str. Vadul lui Vodă (intersecțiile cu str. Nicolae Milescu Spătaru și str. Tudor Vladimirescu);

str. Nicolae Milescu Spătaru;

șos. Muncești;

str. Calea Ieșilor;

str. Tudor Vladimirescu (Durlești și Dumbrava);

traseul M1 (Dumbrava);

str. Meșterul Manole;

str. Albișoara;

bd. Renașterii Naționale;

str. Vasile Alecsandri;

str. Ion Inculeț.

Duminică, 7 iunie, pe întreg teritoriul țării a fost emis cod galben de ploi abundente, a anunțat Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM). Temperaturile maxime diurne vor varia între +21 și +25°C.Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a îndemnat cetățenii să evite deplasările.

„Pe arii extinse va ploua, periodic averse puternice (prin acumulare se vor înregistra cantități de apă de 15–45 l/m²). Izolat ploile vor fi însoțite de descărcări electrice”, a transmis AMM.

Recomandările IGSU: