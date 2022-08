În Chișinău, peste 600 de persoane s-au adresat la medic cu alergie gravă provocată de ambrozie. Autoritățile municipale solicită Ministerului Sănătății și CNAM includerea preparatelor folosite la alergiile provocate de ambrozie în lista medicamentelor compensate

Peste 600 de persoane s-au adresat în ultimele săptămâni la medic cu reacții alergice grave provocate de ambrozie. Șeful Direcției generale asistență socială și sănătate din Chișinău, Boris Gîlca, susține că au fost și cazuri de spitalizări, iar cele mai grave reacții alergice au fost sub forme de rinite, conjunctivite și dermatite alergice. Declarația a fost făcută în cadrul ședinței serviciilor municipale ale capitalei din 29 august.

De asemenea, șeful Direcției generale asistență socială şi sănătate din Chișinău, Boris Gîlca, spune că autoritățile municipale solicită Ministerului Sănătății și Companiei Naționale de Asigurări în Medicina (CNAM) includerea preparatelor folosite la alergiile provocate de ambrozie în lista medicamentelor compensate, deoarece tratamentul este suportat în totalitate din buzunarul pacientului, fiind foarte costisitor.

Săptămâna trecută, Lilia Plămădeală, specialistă în Direcția promovare a sănătății, din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP) preciza, într-un comentariu penru ZdG că din cauza condițiilor climaterice actuale, ambrozia se înmulțește mai repede, dar și că, cel mai probabil, din cauza imunității scăzute, tot mai mulți oameni devin alergici la ambrozie.

De asemena, Lilia Plămădeală susține că persoanele care suferă de alergie din cauza ambroziei nu ar trebuie să-și aleagă singure tratamentul, ci ar trebui să consulte medicul specialist sau chiar medicul de familie pentru stabilirea unui tratament corect.

Pentru a face o alergie severă la ambrozie este nevoie de mai mulți ani. Copiii de până la un an care fac așa gen de alergii sunt foarte puțini. Începând cu vârsta patru-cinci ani sunt mai mulți și încă mai mulți – la o vârstă mai mare. Dacă ne întâlnim azi cu ambrozia, la anul o să fim mai afectați și peste un an încă mai afectați, dacă n-o să luăm careva măsuri. De asta, cu vreo două săptămâni înainte de a începe înflorirea (ambroziei n. r.) cei care au probleme trebuie să ia un tratament profilactic. (…) Recomandăm doar adresarea la medicul de familie care decide dacă este nevoie de consultația unui specialist alergolog, pentru că rinita alergică la unele persoane devine destul de agresivă, poate să treacă în obstrucție bronhică și mai departe poate să apară chiar și șoc anafilactic”, mai explică Lilia Plămădeală, specialistă în Direcția promovare a sănătății, din cadrul ANSP.