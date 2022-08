Specialiștii din cadrul ANSP explică de ce tot mai mulți oameni sunt alergici la ambrozie și recomandă adresarea exclusivă la medic pentru stabilirea unui tratament adecvat

În ultimele săptămâni, persoanele alergice la ambrozie au reclamat o acutizare a simptomelor. Autoritățile precizează că perioada iulie – septembrie se caracterizează prin creșterea numărului de alergii cauzate de ambrozie, ceea ce coincide cu sezonul de înflorire a acestei plante. Deși încă în 2018 Guvernul a aprobat Regulamentul privind combaterea și prevenirea răspândirii buruienii ambrozia, fiind stabilite inclusiv amenzi pentru cei care nu respectă prevederile legii, problema răspândirii ambroziei nu a fost eradicată.

Specialiștii din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP) spun că persoanele alergice la ambrozie trebuie să se adreseze exclusiv la medic, pentru stabilirea unui tratament adecvat, deoarece tratamentele alese de pacienți nu sunt nici eficiente, nici corecte.

Ambrozia este o plantă răspândită în majoritatea raioanelor R. Moldova, crește spontan pe terenurile agricole, grădinile gospodăriilor individuale, în culturile cerealiere și de floarea-soarelui, în apropierea dărâmăturilor, pe şantierele în construcți şi este extrem de periculoasă pentru oameni.

Potrivit experților din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP), o plantă poate elibera până la opt miliarde de grăuncioare de polen de aproximativ 20 microni diametru şi până la 30 mii de semințe care își păstrează proprietățile germinative până la 40 de ani. Pe timp secetos, polenul ambroziei poate fi purtat de vânt pe distanțe lungi, devenind periculos şi pentru persoanele care nu locuiesc în zonele unde crește planta.

Cea mai răspândită dintre specii este Ambrosia artemisiifolia, cunoscută sub denumirea populară de iarba de paragină. Ambrozia este o plantă invazivă, extrem de adaptabilă la condițiile climatice nefavorabile, rezistentă la secetă şi arşiţă.

Simptomatologia este violentă, cu o imagine clinică complexă, care depăşeşte în intensitate alergiile obişnuite la polenul florilor şi al copacilor în perioada primăverii și afectează în egală măsură atât adulții, cât și copii. Principalele simptome includ:

Lilia Plămădeală, specialistă în Direcția promovare a sănătății, din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP) precizează că din cauza condițiilor climaterice actuale, planta se înmulțește mai repede, dar și că, cel mai probabil, din cauza imunității scăzute, tot mai mulți oameni devin alergici la ambrozie.

De asemena, Lilia Plămădeală susține că persoanele care suferă de alergie din cauza ambroziei nu ar trebuie să-și aleagă singure tratamentul, ci ar trebui să consulte medicul specialist sau chiar medicul de familie pentru stabilirea unui tratament corect.

Pentru a face o alergie severă la ambrozie este nevoie de mai mulți ani. Copiii de până la un an care fac așa gen de alergii sunt foarte puțini. Începând cu vârsta patru-cinci ani sunt mai mulți și încă mai mulți – la o vârstă mai mare. Dacă ne întâlnim azi cu ambrozia, la anul o să fim mai afectați și peste un an încă mai afectați, dacă n-o să luăm careva măsuri. De asta, cu vreo două săptămâni înainte de a începe înflorirea (ambroziei n. r.) cei care au probleme trebuie să ia un tratament profilactic. (…) Recomandăm doar adresarea la medicul de familie care decide dacă este nevoie de consultația unui specialist alergolog, pentru că rinita alergică la unele persoane devine destul de agresivă, poate să treacă în obstrucție bronhică și mai departe poate să apară chiar și șoc anafilactic”, mai explică Lilia Plămădeală, specialistă în Direcția promovare a sănătății, din cadrul ANSP.