„Hai la școală” – eveniment caritabil în sprijinul a 300 de copii din familii social-vulnerabile

Peste foarte puțin timp reîncepe școala: un motiv de celebrare pentru foarte mulți copii, dar nu pentru toți. An de an, numeroși copii din familii social-vulnerabile încep anul școlar nepregătiți, și material și emoțional. Mulți nu au un loc curat și liniștit acasă unde să-și facă temele, haine și încălțăminte potrivite școlii, și nici suficiente rechizite. În plus, majoritatea din ei se confruntă și cu discriminarea din partea colegilor de școală, generată și ea, de multe ori, de diferențele de natură materială dintre cele două categorii de copii. Un ghiozdan plin cu rechizite, o uniformă și niște papucei noi de școală, ar face o diferență enormă pentru autostima, experiența de elev, și chiar reușitele la învățătură ale copiilor din familii social-vulnerabile.

Din acest motiv, Asociația Obștească „The Moldova Project” organizează, al doilea an consecutiv, un eveniment de colectare de fonduri pentru pregătirea de școală a peste 300 de copii din familii social-vulnerabile cu mulții copii, din medii rurale.

Evenimentul caritabil „Hai la Școală” va avea loc la data de 13 august, orele 18:00 – 21:00, în incinta loalului Creme de la Creme din strada Alexandru cel Bun 98A. Conceptul evenimentului este unul inedit, și aparține Companiei de marketing “ASAP Digital” în cadrul acțiunii sale de responsabilitate social-corporativă. Punctul principal de atracție îl reprezintă participarea unor persoane publice în calitate de chelneri. După ce vor participa la o scurtă instruire, eroii serii vor servi vizitatorii localului timp de 3 ore, iar tipsurile colectate de ei vor fi donate cauzei evenimentului. În paralel, vor fi colectate fonduri și prin intermediul unei licitații de obiecte (picturi și păpuși) confecționate de copiii beneficiari, cu sprijinul art-terapeutului Asociației TMP. Atmosfera evenimentului va fi una elegantă dar degajată în același timp, cu muzică live bună, mâncare bună, și, cel mai important, oameni buni, pentru care zâmbetul unor copii mai puțin norocoși merită un efort – financiar sau fizic.

În calitate de chelneri vor fi următoarele persoane:

Dorin Galben – jurnalist

Olia Tira – artistă

Andrei Bolocan – jurnalist

Anastasia Guțu – proprietară „Crème de la Crème”

Sergiu Beznițchi – jurnalist și prezentator

Asociația „The Moldova Project” a fost fondată în Marea Britanie în 2008 și înregistrată în Republica Moldova în 2020. Misiunea sa este să ajute familiile cele mai vulnerabile din R. Moldova să depășească starea de vulnerabilitate și să-și construiască o viață sigură și independentă, prevenind astfel abandonul copiilor în instituțiile rezidențiale. Procesul de lucru constă din identificarea soluțiilor pe termen lung pentru problemele cu care se confruntă membrii acestor familii, și susținerea lor printr-un program complex de reabilitare ce include: sprijin psihologic profesionist, acces gratuit la servicii medicale, activități educative pentru părinți și adolescenți, activități de art-terapie și de recreere pentru copii, îmbunătățirea condițiilor de trai, sprijin în dezvoltarea gospodăriilor cu ajutorul donațiilor de animale și păsări domestice, sprijin în accesarea unor cursuri profesionale, facilitarea procesului educațional pentru copii, și donații materiale (alimente, produse igienice, mobilier, articole vestimentare, jucării, rechizite, și altele).

Pentru un 1 septembrie cu emoții pozitive și un an școlar mai productiv pentru copiii din familii social-vulnerabile, dar și pentru o societate mai empatică și mai activă în rezolvarea problemelor comunitare, organizatorii evenimentului “Hai la Școală” așteaptă cu drag toți doritorii de a participa la acest eveniment frumos!

Pentru informații suplimentare: www.themoldovaproject.org