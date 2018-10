FOTO/ În căutarea informațiilor despre operațiunea efectuată de ANTA și INP

Inspectorii Agenției Transport Auto (ANTA) și cei ai Inspectoratului Național de Patrulare (INP) efectuează activități de control pe străzile capitalei. Din imaginile publicate pe rețelele de socializare, ANTA verifică transportul rutier în regim de taxi. Deși pe arterele din Chișinău au fost observate mai multe echipe de control, nici INP, nici ANTA nu au putut să ne ofere detalii despre operațiune.

Am apelat în anticamera directorului ANTA, Vsevolod Bocșanean, unde am fost informați să apelăm la Direcția control rutier, autogări și protecția consumatorului. Aici nimeni nu ne-a răspuns la telefon.

În încercarea de a obține informații am contactat și la Serviciul managementul documentelor și controlul executării din cadrul ANTA, care ne-au redirecționat la atașatul de presă al instituției. Ofițerul de presă, la rândul său, a declarat că nu face parte din direcția de profil, așa că ne-a oferit o listă de numere de telefon. Am apelat și aceste numere, unde am fost informați că „nu ați nimerit la direcția care trebuie”, „noi nu răspundem de această informație”, iar la alte numere de telefon nu ni s-a răspuns.

Într-un final am apelat și la Secție programe transport din cadrul ANTA, unde am fost îndemnați să apelăm la ofițerul de presă (pe care-l contactasem deja și care nu a putut să ne ofere detalii) sau la anticameră (unde nu am obținut informații).

„Direcția noastră nu se ocupă. Dacă este ceva legat cu INP-ul, bănuiesc că este Direcția control și monitorizare, dar nu știu dacă o să găsiți pe cineva în birouri. Telefonați la secretată și întrebați telefonul domnului Gravriliță”, ni s-a spus la numărul de telefon al Secției programe de transport.

Am apelat din nou în anticameră, unde am fost informați că șeful Direcției control și monitorizare nu are telefon în birou, iar numărul de telefon mobil nu ni-l poate fi oferi, așa că ne-a îndemnat să mergem personal la Agenție pentru a obține informații.

Am apelat și ofițerul de presă al Inspectoratului Național de Patrulare, care ne-a comunicat că operațiunea este efectuată de cei de la ANTA, respectiv ei nu ne pot oferi informații.

Update 12.18: După publicarea articolului am fost contactați de un reprezentant al ANTA care ne-a oferit nr. de telefon al șefului direcției control din cadrul instituției, Pavel Gavriliță. Acesta ne-a informat că ANTA defășoară o operațiune în comun cu INP, Serviciul fiscal de stat și Inspectoratul național de investigații privind transportul ilicit în regim maxi taxi, în special transportul ilicit de pasageri. Potrivit șefului direcției control, până la această oră au fost deja întocmite 30 de materiale contravenționale. Operațiunea are loc în raza municipiului Chișinău, pentru că anume în capitală sunt cele mai multe chemări la activitate ilicită.

„Conform competenței, fiecare serviciu întreprinde măsurile proprii. Noi atragem atenția la competența conducătorului auto, modalitatea de ieșire și permisiunea conducătorului din partea agentului economic de a ieși pe traseu. Verificăm ca foaia de parcurs să fie în regulă, starea tehnică a unității de transport, dar și dotarea unităților de maxi taxi conform modului stabilit de lege”, a precizat Pavel Gavriliță.

Astfel de operațiuni au fost efectuate și săptămâna trecută și vor fi efectuate și pe parcursul acestei săptămâni.

„Măsurile respective denotă flagelul de imigrare de la etapa de transportator legal, la cel ilicit. Vorbim despre așa-numitele grupuri pe care le formează pe Viber și WhatsApp, unde își dau comenzi unul celuilalt, fapt care este ilegal sub toate formele și care prezintă un risc pentru pasageri”, a mai adăugat Gavriliță.