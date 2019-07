FOTO/ Acoperișul unei biserici din Ocnița, distrus de flăcări

Acoperișul bisericii „Acoperământul Maicii Domnului” din localitatea Grinăuți-Moldova, raionul Ocnița, a fost distrus în proporție de 80% în urma unui incendiu ce s-a produs în după-amiaza zilei de ieri, 16 iulie.

Conform unui comunicat emis de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), pompierii au fost chemați la ora 15:48 minute, la fața locului fiind îndreptate cinci autospeciale.

„Focul a cuprins acoperișul bisericii, bunurile materiale din interior, iar unele încăperi au fost inundate cu fum. Salvatorii au reușit să localizeze arderea în cel mai scurt timp, evitând răspândirea focului și afectarea construcției. Au fost salvate mai multe bunuri materiale, icoane și alte obiecte de cult”, precizează IGSU.

Din fericire, nimeni nu a avut de suferit. Circumstanțele și cauza producerii incendiului urmează a fi stabilite ulterior.