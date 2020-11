Fără Târg și fără Pom de Crăciun în fața clădirii Guvernului. Chicu: „Vor fi împodobiți brazii din scuarul Catedralei”

Din cauza pandemiei de COVID-19, în acest an, în perioada sărbătorilor de iarnă, în Capitală nu va fi amenajat Târgul de Crăciun și nu va fi instalat niciun brad în fața clădirii Guvernului, așa cum, tradițional, a fost în anii precedenți. Despre asta a anunțat premierul R. Moldova, Ion Chicu, marți, 17 noiembrie, în cadrul emisiunii televizate „Puterea a patra” de la N4.

În context, Chicu menționează că reprezentanții Primăriei ar urma să instaleze câteva decorațiuni în scuarul Catedralei Mitropolitane.

„Anul acesta nu trebuie să le facem iluzii. Din cauza pandemiei nu va fi acel scenariu, consacrat deja, cu târgul de Crăciun. S-a discutat la Cancelaria Guvernului, am înțeles că colegii au discutat și cu Primăria. Primăria va organiza ceva în scuar la catedrală. Nu va fi târgul de Crăciun. Guvernul nu o să organizeze Târgul de Crăciun și din câte am înțeles de la colegii de la Cancelarie, nici acel brad renumit, care este poziționat în fiecare an în fața clădirii Guvernului, nu va fi. Vor fi împodobiți brazii din adiacentul arcului de Triumf, din scuarul Catedralei, dar aici nu o să aducem brad anul acesta, cel puțin asta m-au informat astăzi colegii de la Cancelarie. Este cert că nu vom avea acea amploare o sărbătorilor din cauza pandemii”, a declarat Chicu.

Anul trecut, pentru organizarea Târgului de Crăciun, Guvernul a alocat un buget de 8,7 milioane de lei. La acești bani s-au adăugat aproape 3 milioane de lei cheltuiți de primăria mun. Chișinău pentru amenajarea zonei.