Familia cuplului care și-a pierdut viața în accidentul din Grecia, împreună cu bebelușul lor, cere ajutorul oamenilor

Familia cuplului care și-a pierdut viața, împreună cu bebelușul lor, într-un accident rutier din regiunea Halkidiki, Grecia, cere ajutorul oamenii. Primăria municipiului Strășeni a publicat un apel în care a menționat că „familia are nevoie de sprijin pentru a face față acestei încercări cumplite”.

Potrivit Primăriei, soții Constantin și Lucia Sîrbu, împreună cu bebelușul lor de doar 6 luni, și-au pierdut viața în Grecia, iar fiica lor de 8 ani se află internată în stare gravă într-un spital.

„Îi îndemn pe toți cei care pot și doresc să ofere ajutor să contribuie, în măsura posibilităților, în conturile deschise exclusiv pentru colectarea donațiilor, cu acordul familiei. Fiecare leu contează. Fiecare gând bun, fiecare distribuire a acestui mesaj sunt un sprijin real în aceste momente de cumplită încercare. O comunitate se definește nu doar prin ceea ce construiește în timpuri bune, ci și prin felul în care își sprijină oamenii în cele mai grele clipe. Am încredere că locuitorii municipiului Strășeni vor răspunde acestui apel cu aceeași solidaritate și omenie care ne-au unit de fiecare dată”, se arată în mesajul emis de primara Valentina Casian.

Cont pentru donații în lei (MDL):

Beneficiar: Ana Caciur

IBAN: MD14ML022590000000302199

Telefon (MIA): 060263544

Cont pentru donații în euro (EUR):

Beneficiar: Ana Caciur

IBAN: MD65ML022590000000776872

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a confirmat joi, 16 iulie, că în accidentul rutier produs în regiunea Halkidiki, Grecia, au fost implicați patru cetățeni ai Republicii Moldova, membri ai aceleiași familii. Trei dintre aceștia au decedat, iar un copil în vârstă de șapte ani este internat în stare gravă, conform MAE.

„Ambasada Republicii Moldova la Atena este în contact permanent cu autoritățile elene, cu instituțiile medicale și cu familia, monitorizează îndeaproape evoluția cazului și acordă întreaga asistență consulară necesară. Totodată, misiunea diplomatică întreprinde demersurile necesare pentru acordarea sprijinului consular în vederea repatrierii victimelor”, a precizat Ministerul.

Autoturismul în care se aflau patru membri ai familiei s-a ciocnit, în după-amiaza zilei de miercuri, 15 iulie, din motive deocamdată necunoscute, cu un camion-cisternă, a scris naftemporiki.gr.

În urma impactului, mama și bebelușul au murit pe loc, iar tatăl a decedat ulterior la spital, relatează presa elenă. Cel de-al doilea copil al familiei a fost rănit și este internat pentru îngrijiri medicale la Spitalul Polygyros din Grecia.

Șoferul camionului nu a fost rănit în accident.