În ultimii ani, tot mai mulți influenceri, persoane cu audiențe mari pe rețelele sociale, au început să-și exprime deschis viziunile politice, să sprijine candidați ori să participe la diferite campanii, asociindu-se astfel cu anumiți politicieni. Acest lucru ridică întrebări privind responsabilitatea publică a acestor creatori de conținut, numiți uneori și „lideri de opinie”, pentru că urmăritorii, având încredere în ei, ar putea să le urmeze sfaturile sau îndemnurile cu iz politic.

Totodată, în contextul în care generațiile tinere se informează tot mai mult de pe TikTok, Instagram și alte platforme, este esențial să înțelegem rolul influencerilor, dar și cum putem avea grijă ca sute de mii de persoane să nu fie manipulate.

Este sau nu corect ca influencerii să facă parte din campaniile unor politicieni? De ce? Trebuie acest aspect reglementat cumva?

Alexandru Bot, expert Watchdog în domeniul juridic

Nu văd o problemă ca influencerii să se implice în campanii politice în măsura în care își exercită liberul lor drept la exprimare, însă publicul trebuie să știe clar când o opinie este sinceră și când este conținut plătit sau coordonat, cine finanțează mesajul și ce interese reprezintă. Altfel, influența lor – mai ales asupra tinerilor – se poate transforma într-un vehicul opac de manipulare. Practic, două principii rezolvă tensiunea: dezvăluirea explicită a sponsorizării și evitarea tehnicilor înșelătoare (inclusiv microtargetarea agresivă pe criterii sensibile), iar aceste principii nu sunt doar recomandări etice, ci tot mai des obligații legale.

În Uniunea Europeană, noul Regulament (UE) 2024/900 privind transparența și vizarea unui public-țintă în publicitatea politică impune etichetarea vizibilă a mesajelor politice, informații despre cine plătește, registre de transparență și limite serioase la targetare. Concluzia practică este că implicarea influencerilor în politică poate fi legitimă și valoroasă pentru dezbatere, dar numai dacă este clară, asumată și verificabilă. De aceea, da, aspectul trebuie reglementat, iar standardul minim este dezvăluirea explicită a sponsorizării, trasabilitatea finanțării și limitarea tehnicilor de targetare intruzivă.

Sursa: facebook / Alexandru Bot

Victoria Dodon, redactoare-șefă la Centrul pentru Jurnalism Independent

Un creator de conținut are libertatea să se asocieze cu un partid sau cu o mișcare politică, dar numai în condiții de transparență maximă față de publicul său (să anunțe asta într-un mod deschis) și respectarea unor limite clare, pentru că altfel, în absența lor, intervin riscuri privind manipularea și dezinformarea, publicitatea mascată sau microtargetarea opacă și riscul de a influența un segment vulnerabil al societății – copiii și tinerii, care știm că au tendința să perceapă anumiți influenceri drept modele bune de urmat, dar care, de multe ori, nu au suficiente abilități de gândire critică. Mai mult, e una să transmiți anumite mesaje politice și e altceva să devii membru de partid și să desfășori activitate politică, să ai statut de candidat în anumite funcții, să fii implicat în campanii electorale – atunci nu mai ești influencer, ești politician.

Despre necesitatea reglementării activității de influencer în R. Moldova deja se discută de ceva vreme, dar marea dificultate ține de definirea noțiunii de influencer așa ca tuturor să le fie foarte clar cine este și cine nu este un creator de conținut. Cert e că creatorii de conținut trebuie responsabilizați într-un fel sau altul, pentru că ei influențează semnificativ opinia publică. Când vorbesc despre responsabilizare, mă refer, între altele, la: marcarea conținutului politic; informare clară despre plăți/cheltuieli în campaniile electorale, cine plătește, de unde provin banii, care este bugetul și pentru ce perioadă; respectarea unor norme etice și deontologice clare cu privire la veridicitatea și acuratețea informației, răspândirea dezinformării, trimiterea la surse; protecția copiilor, a persoanelor aflate în situații vulnerabile și a vieții private etc. Poate un cod deontologic al influencerilor ar fi un început bun?

Sursa: iwpr.net

Vasile Bobeica, creator de conținut

Este corect și important ca oricine să se implice în politică. Mai ales influencerii, pentru că sunt destul de auziți. Foarte multe persoane sunt de părerea că nu ar trebui să ne implicăm în politică. Chiar câțiva urmăritori de-ai mei, am observat în comentarii, scriu: „Ai început să faci politică, nu-i bine.” Totuși, eu sunt de părerea că ar trebui să ne implicăm în politică absolut toți. Cât noi putem să o facem, trebuie să ne dăm cu părerea, să ne expunem, ca să fim o voce puternică, care vorbește. Ulterior, dacă cineva o să vrea cu timpul să închidă această voce, nu-i va reuși, pentru că o să fim mulți. Nu este corect însă ca un influencer sau orice persoană publică să facă parte din campaniile unor partide și politicieni anume. Asta deja nu va fi o părere proprie și obiectivă. Ar trebui sau nu reglementat acest lucru nu vă pot spune. Trebuie o analiză mai amplă și nu este de competența mea.

Sursa: facebook / Vasile Bobeica

Dina Boțan, analistă financiară, Promo-LEX

Activitatea influencerilor în campaniile electorale sau în sprijinul politicienilor reprezintă o manifestare legitimă a dreptului la opinie și de exprimare, iar datorită rolului lor activ în promovarea candidaților sau a ideilor politice, aceștia ar putea fi considerați „părți terțe”.

La această categorie urmează a fi atribuite persoanele fizice care nu se asociază cu partidele politice, acestea desfășurând activități de promovare/denigrare politică sau electorală a partidelor politice/concurenților electorali sau de promovare/denigrare a anumitor subiecte promovate de aceștia. La moment, legislația R. Moldova nu reglementează implicarea părților terțe în finanțarea politică și electorală. Totuși, potrivit observațiilor Promo-LEX, acest fenomen este unul răspândit. Doar în campania pentru alegerile parlamentare, Promo-LEX a constatat cheltuieli de 38 612 euro efectuate de părți terțe pentru publicitatea pe META.

Este necesară reglementarea publicității politice online, deoarece lipsa unor prevederi clare transformă acest domeniu într-o zonă gri, în care cheltuielile și impactul asupra procesului politic și electoral nu sunt suficient cunoscute.