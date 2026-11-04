Escroci: persoane necunoscute se dau drept angajați ai „Termoelectrica” și cer date personale

„Termoelectrica” a avertizat consumatorii despre o nouă tentativă de înșelătorie. Persoane necunoscute îi contactează telefonic, pretinzând că sunt reprezentanți ai întreprinderii, și solicită date personale sub pretextul verificării sau înlocuirii contoarelor de apă caldă menajeră.

Potrivit întreprinderii, apelanții cer numele, adresa de domiciliu și datele din buletinul de identitate. În unele cazuri, aceștia amenință consumatorii cu deconectarea de la servicii dacă refuză să furnizeze informațiile solicitate.

Reprezentanții „Termoelectrica” precizează că întreprinderea nu solicită telefonic date din buletinul de identitate, informații bancare, coduri primite prin SMS sau alte date confidențiale.

Verificarea contoarelor de apă caldă menajeră se efectuează conform unor proceduri stabilite. Inspectarea instalațiilor din apartamente are loc în baza unei solicitări depuse în prealabil de proprietar la Ghișeul Unic al întreprinderii sau prin poșta electronică, potrivit Termoelectrica.

Reprezentanții companiei contactează telefonic consumatorii doar pentru a coordona data și ora vizitei, în funcție de disponibilitatea acestora, fără a solicita date cu caracter personal. De asemenea, angajații dețin legitimații de serviciu, pe care sunt obligați să le prezinte la cerere.

„Termoelectrica” a recomandat consumatorilor să nu divulge informații personale prin telefon, să nu se lase intimidați de amenințările privind deconectarea și să verifice autenticitatea solicitărilor prin canalele oficiale ale întreprinderii. În cazul unor tentative de înșelătorie, oamenii sunt îndemnați să sesizeze Poliția.