Consolidarea cadrului normativ privind combaterea fraudelor și a contrafacerii în legătură cu mijloacele de plată fără numerar, pe ordinea de zi a ședinței Parlamentului

Biroul permanent al Parlamentului a aprobat ordinea de zi a ședinței plenare din 5 noiembrie. Deputații urmează să examineze 12 proiecte de lege, dintre care cinci sunt marcate cu sigla UE, conform unui comunicat de presă.

În lectura a treia, deputații vor examina proiectul de consolidare a răspunderii penale a persoanei juridice și proiectul de modificare a Codului transporturilor rutiere.

Pentru lectura a doua sunt incluse pe ordinea de zi proiectele de lege privind armonizarea cadrului normativ referitor la întreprinderile mici și mijlocii și modificarea Codului fiscal privind impozitele directe. De asemenea, deputații vor dezbate inițiativele legislative privind modernizarea sistemului de asistență socială, digitalizarea serviciilor sociale și dezvoltarea profesională a personalului, reglementarea comunităților de energie, precum și declararea lucrărilor de construcție a liniei electrice Strășeni–Gutinaș și de modernizare a stației electrice Strășeni drept lucrări de utilitate publică de interes național.

În prima lectură, vor fi examinate două proiecte de lege marcate cu sigla UE. Acestea vizează consolidarea cadrului normativ privind combaterea fraudelor și a contrafacerii în legătură cu mijloacele de plată fără numerar, precum și dezvoltarea sistemelor de transport inteligente.

Tot în prima lectură, deputații vor examina proiectul de modificare a Legii privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și inițiativa legislativă privind acordarea facilităților fiscale și vamale pentru 43 de autospeciale și echipamentele necesare pentru dezvoltarea sistemului „MD-ALERT”.