Alegerile pentru funcția de primar în satul Novosiolovca au fost declarate nevalabile. Votarea repetată va avea loc pe 15 noiembrie

Comisia Electorală Centrală (CEC) a declarat nevalabile alegerile pentru funcția de primar al satului Novosiolovca, raionul Taraclia, desfășurate pe 1 noiembrie 2026. Decizia a fost luată deoarece la urne s-au prezentat mai puțin de un sfert dintre alegătorii înscriși în listele electorale.

Potrivit CEC, la scrutin au participat 239 de alegători, ceea ce reprezintă 22,65% din numărul total al celor înscriși în liste. Pentru ca alegerile să fie declarate valabile, legislația prevede participarea a cel puțin 25% dintre alegători.

Comisia a stabilit organizarea votării repetate pentru data de 15 noiembrie 2026. Aceasta se va desfășura în baza acelorași liste electorale, cu același candidat și aceleași organe electorale.

Totodată, CEC precizează că mijloacele financiare transferate sau utilizate pentru campania electorală din cadrul votării repetate nu vor putea depăși plafonul stabilit pentru primul tur al alegerilor locale noi. În acest plafon vor fi incluse și cheltuielile deja raportate de concurentul electoral.