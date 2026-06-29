Escrocherii de peste 600 de mii de lei în doar câteva zile: greșeala care reduce șansele de recuperare a banilor

Poliția avertizează asupra unui nou val de escrocherii telefonice, după ce, în acest weekend, pe 27 și 28 iunie, a fost înregistrat un nou caz de fraudă prin asumarea identității unor instituții publice și financiare. Totodată, alte patru cazuri comise anterior au fost raportate de victime, iar prejudiciul total depășește 600 de mii de lei.

Potrivit Inspectoratului General al Poliției (IGP), au fost înregistrate și 226 de tentative de escrocherie, care au fost prevenite.

Conform IGP, escrocii își asumă identitatea unor instituții „în care cetățenii au încredere”, precum Serviciul de Informații și Securitate, Banca Națională a Moldovei, Poliția, executori judecătorești sau instituții bancare.

„Indiferent de pretextul folosit, scopul este același: victima este convinsă că economiile sale sunt în pericol și trebuie să predea urgent bani sau bunuri pentru «verificare», «securizare» ori «protejare»”, explică reprezentanții IGP.

Într-unul dintre cazuri, victima a anunțat Poliția la aproape 25 de zile după comiterea infracțiunii, fapt care a redus șansele de recuperare a prejudiciului, potrivit polițiștilor. În schimb, într-un alt caz, apelul imediat la Poliție a permis prevenirea unei pierderi de peste 158 de mii de lei.

„Aceste situații demonstrează că timpul este esențial. Cu cât Poliția este informată mai rapid, cu atât cresc șansele de identificare a autorilor și de recuperare a prejudiciului”, subliniază IGP.

Polițiștii recomandă cetățenilor să nu transmită bani sau bunuri persoanelor necunoscute, să verifice orice solicitare suspectă contactând direct banca sau Poliția și să nu divulge date personale ori coduri de autentificare în urma unor apeluri telefonice neverificate.

„Nicio instituție bancară și nicio autoritate publică nu solicită prin telefon date personale, coduri de autentificare, parole sau predarea banilor pentru «protejarea» acestora”, atenționează IGP.

Oamenii legii îndeamnă persoanele care primesc astfel de apeluri să încheie imediat convorbirea și să sesizeze Poliția.