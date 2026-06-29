Escrocii se prezintă drept reprezentanți ai întreprinderii Moldelectrica. Avertismentul instituției: „Scopul acestor acțiuni este obținerea frauduloasă a datelor cu caracter personal”

Întreprinderea de Stat „Moldelectrica” informează cetățenii că, în ultima perioadă, au fost semnalate noi tentative de fraudă în care persoane necunoscute utilizează apeluri telefonice, mesaje SMS, aplicații de mesagerie, rețele de socializare sau e-mailuri și se prezintă în mod fals drept reprezentanți ai instituției.

Scopul acestor acțiuni este obținerea frauduloasă a datelor cu caracter personal, a informațiilor bancare, a codurilor de verificare sau inducerea în eroare a cetățenilor prin intermediul unor linkuri și pagini false, susțin reprezentanții instituției.

În acest context, Î.S. „Moldelectrica” precizează următoarele:

„Î.S. „Moldelectrica” NU furnizează servicii de distribuție sau facturare a energiei electrice către consumatorii finali;

Î.S. „Moldelectrica” NU solicită telefonic, prin SMS, e-mail sau aplicații de mesagerie date din actele de identitate, informații bancare, parole, coduri OTP sau fotografii ale documentelor personale;

Reprezentanții întreprinderii NU transmit linkuri pentru actualizarea datelor personale, efectuarea plăților sau verificarea conturilor”, se spune într-un comunicat al întreprinderii.

Astfel, reprezentanții instituției recomandă:

Nu accesați linkuri primite din surse necunoscute;

Nu comunicați date personale sau bancare persoanelor care vă contactează prin telefon sau online;

Nu transmiteți coduri de confirmare primite prin SMS;

Verificați întotdeauna autenticitatea informațiilor doar prin canalele oficiale.

„Dacă ați fost contactat de persoane care pretind că reprezintă Î.S. „Moldelectrica” și vă solicită astfel de informații, întrerupeți imediat conversația și sesizați autoritățile competente. Protejați-vă datele personale! Fiți vigilenți și verificați întotdeauna sursa informațiilor înainte de a furniza orice date confidențiale”, atenționează întreprinderea.

Pe 24 iunie, Procuratura Generală (PG) a anunțat că o tânără a fost condamnată la 6 ani de închisoare pentru fraude telefonice, prin care au fost sustrase peste 600 mii de lei din conturile bancare ale cetățenilor R. Moldova. Aceasta a fost găsită vinovată de comiterea a 12 episoade de escrocherie. Aceasta are vârsta de 23 de ani, este originară din Ucraina și domiciliată în orașul Tiraspol.

Potrivit probelor, inculpata a făcut parte dintr-un grup criminal organizat specializat în escrocherii prin care erau sustrase mijloace bănești din conturile bancare ale cetățenilor R. Moldova. În perioada septembrie – octombrie 2025, gruparea a comis cel puțin 12 infracțiuni, cauzând un prejudiciu de peste 662 000 de lei.