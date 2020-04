Echipamentul de protecție pentru medicii din prima linie cumpărat din China ,,dispare pe drum”. Chicu: Autoritățile vor organiza un zbor cargo charter

Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS) a cumpărat 200 de mii de ecrane de protecție și 500 de mii de respiratoare cu filtru (măști KN95/FFP2) în valoare de peste 36 de milioane de lei. Contractul cu partea chineză a fost încheiat acum trei săptămâni, însă, echipamentul așa și nu a ajuns pe mâinile medicilor din prima linie din Republica Moldova.

Prim-ministrul Ion Chicu a confirmat că până la ziua de azi livrarea nu a fost efectuată către autoritățile moldovene și dă asigurări că ,,nici un bănuț din buget nu este cheltuit din suma rezervată”.

,,Săptămîna viitoare, autoritățile vor organiza un zbor cargo charter din China, pentru a aduce testele procurate, vizierele, măștile cu respirator, precum și alte echipamente și consumabile necesare pentru prevenirea și combaterea pandemiei”, a declarat șeful Executivului.

Totodată, Chicu a menționat că Guvernul este gata să cumpere de la companiile autohtone ce produc echipamente de protecție cu condiția că podusele vor corespunde standardelor Organizației Mondiale a Sănăntății.

De menționat că mai multe companii ce produc viziere gratuite pentru medicii din Republica Moldova au anunțat la începutul lunii aprilie că li s-au epuizat stocul de materie primă, iar exporturile sunt blocate.

,,Materia primă pe care am avut-o până acum am procurat-o de la distribuitori locali. Plasticul este unul alimentar, utilizat pe larg în producerea PET-urilor, caserolelor și casetelor pentru pastile. Am primit asigurări de la importatori că vom primi cantitatea necesară pentru a produce 50 de mii de viziere. Însă, în mare parte, ei aduc materia prima din Ucraina și România, care, la fel, au nevoie viziere și comenzile au fost refuzate. Acum singura noastră șansă este un material în role, dar el este curbat și noi trebuie să ne chinuim să-l tăiem, să-l presăm, pentru ca să se îndrepte și ulterior să-l putem prelucra”, a declarat pentru Ziarul de Gardă Igor Hîncu, director EduJoc, companie ce s-a alătura platformei viziere.md.

La acest capitol, premierul susține că este la curent că pentru viziere nu mai este materie primă necesară și că autoritățile depun eforturi pentru a debloca exporturile acestora din țările din regiune.

Au fost semnate două contracte în valoare totală de 36 de milioane de lei. În baza primului contract, „Lismedfarm” SRL va livra 200 de mii de ecrane de protecție, produse de compania Anji SPENQ Industrial Co Ltd. din China, la un preț de 55,14 lei pentru o unitate. Al doilea contract, presupune livrarea a 500 de mii de respiratoare cu filtru de particule KN95/FFP2, produse de aceeași companie din China, la un preț de 50 de lei per bucată.