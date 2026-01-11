Două automobile, grav avariate într-un accident pe strada Albișoara. Un pasager a ajuns la spital

Două mașini au fost „deteriorate considerabil” în urma unui accident produs în dimineața zilei de 11 ianuarie pe strada Albișoara din capitală. Un pasager al unuia dintre vehicule a fost transportat la spital cu traumatisme. Informațiile au fost comunicate pentru NM de către ofițera de presă a Direcției de Poliție a municipiului Chișinău, Svetlana Scripnic.

Accidentul s-a produs în dimineața zilei de 11 ianuarie, în jurul orei 09:55.

Potrivit informațiilor preliminare ale poliției, o mașină Honda, condusă de un tânăr de 22 de ani, s-a lovit frontal în timpul deplasării cu un automobil Skoda, condus de un bărbat de 39 de ani.

„În urma impactului, ambele vehicule au fost deteriorate considerabil, iar un pasager din automobilul Skoda, bărbat în vârstă de 36 de ani, a fost transportat la Institutul de Medicină Urgentă pentru investigații medicale”, a comunicat ofițera de presă, menționând că persoana a suferit traumatisme.

Reprezentanta poliției a declarat că oamenii legii au inițiat o anchetă pentru a stabili toate circumstanțele producerii accidentului.