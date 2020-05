Donații din partea diasporei. 15 unități medicale din R. Moldova au fost echipate cu materiale de protecție în lupta cu COVID-19, datorită unei campanii, organizată de conaționalii noștri, stabiliți în Franța, Italia și Belgia

În perioada 4 – 25 aprilie, a fost realizată campania de fundraising „Donezi, protejezi un medic, salvezi mai multe vieți – CovidMoldova”, care și-a propus ca și scop general strângerea de fonduri în vederea procurării echipamentelor de protecție, necesare cadrelor medicale din linia întâi în lupta cu COVID-19 din Moldova.

Campania a fost organizată de un grup de inițiativă, format din tineri stabiliți în Franța, Italia și Belgia, încadrați în câmpul muncii calificat din Europa și activi în domeniul asociativ al comunităților de migranți din aceste țări.

În acest sens, Ziarul de Gardă a contactat organizatorii campaniei de colectare, care ne-au comunicat despre dificultățile cu care s-au confruntat dar și despre cum a fost posibilă colectarea de fonduri pe timp de pandemie.

Potrivit organizatorilor, pe parcursul a trei săptămâni au fost colectați 13.893 euro.

„Ne-am făcut griji pentru sistemul medical din Moldova”

Organizatorii campaniei ne-au povestit despre cum a apărut ideea în rândul diasporei dar și despre grijile pe care le-au avut în legătură cu sistemul medical din R. Moldova.

„Ideea de a ajuta medicii din Moldova a apărut la mai mulți moldoveni din diasporă pentru că toți am auzit noutățile despre pandemia care a început în China și s-a răspândit rapid în toată Europa. La început mai multe țări erau sceptice cu privire la gravitatea crizei sanitare și la impactul virusului. Am observat că noul virus a luat prin surprindere și avea tendința să evolueze exponențial. Cunoscând nivelul de pregătire medicală a țărilor din Europa și văzând criza cu care se confruntau, ne-am făcut griji pentru sistemul medical din Moldova. Aceste temeri au fost confirmate de persoanele din anturajul nostru care locuiesc în Moldova – rude, prieteni sau simple cunoștințe în domeniul medical. Vorbind cu aceste persoane am înțeles că și în R. Moldova sistemul medical nu era pregătit pentru a face față pandemiei. Acțiunea noastră a început pe 31 martie 2020 – la acea dată erau 353 de cazuri înregistrate în R. Moldova, astăzi 18 mai cu părere de rău numărul de cazuri a depășit 6000“, ne-au spus organizatorii.

,,La început eram un grup restrâns de prieteni din regiunea pariziană care a început a explora posibilitățile de a ajuta direct medicii din Moldova. Echipa din Franța a fost formată din tineri încadrați în câmpul muncii în diferite sectoare de activitate. După o săptămînă în echipă au mai venit alte trei persoane care au format echipa Italia/Belgia, având același țel și dorind să se organizeze rapid pentru a ajuta medicii din Moldova. Echipa noastră avea o experiență restrînsă în colectarea donațiilor (majoritatea persoanelor nu o făcuseră niciodată), însă dorința de a ajutaMoldova, de a proteja medicii care la rândul lor salvează vieți, a fost atât de mare încât am învățat foarte repede și am reușit să convingem mai mult de 200 de donatori în numai trei săptămâni să doneze aproape 14000€“, ne-au povestit aceștia.

„Dorința de a ajuta medicii din R. Moldova a fost foarte mare”

Potrivit organizatorilor, printre problemele cu care s-au confruntat au fost convingerea donatorilor da a dona bani în timp de criză (mulți dintre ei fiind la rândul lor în șomaj tehnic), lansarea unei platforme transparente de colectare a banilor, comunicarea pe Facebook și grupuri personale, găsirea medicilor de încredere din Moldova pentru a confirma necesitățile lor, găsirea furnizorilor pentru a cumpăra echipamentele necesare și organizarea directă a livrărilor către spitalele și centrele de sănătate din Moldova.

„Acțiunea noastră a fost posibilă datorită faptului că obiectivul nostru comun a fost unic, iar dorința de a ajuta medicii din Moldova a fost foarte mare. Am lucrat zi și noapte pentru a rezolva mai multe probleme cu care ne-am confruntat. Echipa noastră a lucrat prin intermediul unui grup Facebook și unul WhatsApp. În fiecare seară aveam o adunare timp de o oră în care stabileam prioritățile pentru ziua următoare. Acest proiect a fost intens și fiecare dintre noi a jertfit foarte mult timp personal, uneori am pus în pericol echilibrul familial dar și profesional fiindcă i-am dedicat foarte multă atenție (deseori lucrînd pînă la 2 sau 3 noaptea). Totul a fost posibil pentru că am lucrat cu pasiune, bunăvoința și multă energie. Au fost și momente mai sensibile din cauza faptului că eram obosiți și doream să avansăm repede. Ne-am pus întrebarea dacă acțiunea noastră a meritat. Răspunsul este categoric DA pentru că lucrătorii medicali ne-au mulțumit aproape cu lacrimi în ochi. Am răspuns apelului tăcut al medicilor de ai proteja”, au povestit aceștia.

În timp de 24 de ore după lansarea campaniei au fost colectați 3000€

„În 24 de ore după lansarea campaniei de comunicare pe Facebook am atins obiectivul de a strânge 3000€. Donatorii au fost în primul rând prietenii apropiați care au avut încredere în noi – le mulțumim pe această cale. După o săptămână de lucru, echipa noastră a fost cunoscută de un grup de inițiativa din Belgia și Italia cu care ne-am unit forțele și-am făcut o echipă foarte frumoasă și productivă. Am devenit prieteni pe această cale. În decurs de 3 săptămâni am reușit să colectăm aproape 14000 € de la mai mult de 200 de donatori.”

Organizatorii ne-au comunicat că cei 200 de donatori au fost în marea majoritate cetățeni ai R. Moldova. În mică măsură și-au adus aportul și câțiva cetățeni străini din mai multe țări: Franta, Belgia, Italia, Ucraina, SUA etc. Donatorii straini au constituit aproximativ 10% din totalul donatorilor.

,,Ne-a surprins pozitiv și faptul că unele cunoștinte recente au contribuit cu 10-20€ chiar dacă erau și ei in situație de șomaj tehnic. Aceasta campanie ne-a permis să realizăm că generozitatea se exprimă și mai intens în situație de criză sanitara mondială si ne-a facut placere să observăm SOLIDARITATEA cu plaiul natal. Chiar dacă suntem plecați de 10, 20 sau 30 de ani din R. Moldova, diaspora continuă să se gandească la țara unde s-au nascut si reușeste sș mobilizeze resursele umane și financiare a conaționalilor dar și a prietenilor lor din diferite țări. Trebuie să fim solidari și uniți pentru a trece cu bine diversele crize pe care R. Moldova le are. Numai așa vom reusi”, este mesajul câtorva organizatori ai campaniei.

„Strategia de livrare a materialelor medicale către beneficiari s-a bazat pe identificarea exactă a necesităților cadrelor medicale din Moldova, cu care s-a colaborat în mod direct. Materialele respective au fost achiziționate de la furnizori autohtoni din Moldova, cu excepția măștilor de tip FFP2, care au fost comandate și livrate din China”, a susținut Inga Rusu, membru al echipei de organizare.

Beneficiarii direcți ai campaniei sunt doctorii celor 15 unități medicale, atât din capitală, cât și din întreaga țară, precum: Centrul Mamei și Copilului Chișinău, IMSP Spitalul Raional Sîngerei, Centrul de Sănătate Edineț (+33 sate din raion), Centrul de Medicină Legală Chișinău, IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală, CNAMUP SAMU Soroca, IMSP Spitalul Raional Hîncești, Spitalul Raional Central Rîscani, IMSP Centrul de Sănatate Văratic, Asistența Medicală Urgentă Stația Glodeni, IMSP Centrul de Sănătate Șaptebani, Centrul de Sănătate Publică Sângera, Spitalul Clinic de Psihiatrie, IMSP Centrul de Sănătate Fetești, IMSP CNAMUP Ungheni.