Alergia la ambrozie: cauze, simptome și tratament

De la strănuturi și congestie nazală până la dificultăți severe de respirație, alergia la ambrozie este tot mai frecventă în rândul cetățenilor R. Moldova. „Am alergie de două veri. Inițial, am crezut că este o răceală sau COVID”, spune un tânăr care suferă de alergie. „Sunt din ce în ce mai mulți pacienți care se adresează în ultimii ani cu acest tip de alergie”, constată doctorița alergologă Corina Rotaru. Care sunt cauzele, ce opțiuni de tratament sunt disponibile și ce măsuri de prevenire a alergiei pot fi luate?



În ultimii ani, alergia la ambrozie a devenit o adevărată problemă de sănătate din cauza agresivității manifestate în unele cazuri. Severitatea manifestărilor alergiei la ambrozie este generată de condițiile climatice, dar și de creșterea nivelului de poluare, transmite Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Principalul pericol al ambroziei este polenul ei extrem de alergic, care poate fi transportat de vânt pe distanțe mari.

Cum se manifestă simptomele la alergici?

Diana Cibotari are 33 de ani, este administratoarea unei organizații obștești, locuiește în Chișinău și pentru ea alergia la ambrozie a început acum nouă ani.

Diana Cibotari / sursa Facebook

„Primele simptome de alergie au apărut acum 9 ani. Îmi amintesc cum, din senin, la sfârșitul lunii iulie am început să strănut, să am scurgeri nazale, mâncărimi la ochi, nas, urechi și dificultăți de respirație. Inițial, m-am adresat medicului de familie, unde am fost diagnosticată cu bronșită. După o săptămână de tratament nu am observat nicio îmbunătățire. M-am prezentat din nou la medic și mi s-a spus deja că am pneumonie. Am primit antibiotice, dar simptomele persistau, așa că am scris într-un grup de mame pe Facebook, unde am descris simptomele, iar cineva mi-a sugerat să mă adresez unui alergolog. Doamna doctor mi-a explicat că există diferite preparate care pot ține simptomele sub control, însă un tratament definitiv nu există. Schimb foarte des medicamentele, desigur, cu recomandarea medicului sau a farmacistului. Vara aceasta, de exemplu, simptomele au fost foarte puternice, iar singurele care au avut efect au fost preparatele injectabile, dar și acestea au consecințele lor”, spune Diana.

„Până să apară simptomele alergiei, nici nu știam că e atât de periculoasă, o aveam chiar și în propria ogradă. Îmi amintesc că anul trecut, plimbându-mă prin capitală, am văzut într-o trecere subterană o bunicuță care vindea flori de câmp, printre care se găsea și ambrozia. Ea nu știa prea multe despre plantă, la fel cum probabil nu știau nici trecătorii sau potențialii cumpărători. M-am apropiat și i-am explicat, iar ea a scos planta din buchet și a aruncat-o”, mai adaugă femeia.

Andrei are 32 de ani și este inginer în telecomunicații, iar până la 30 de ani, alergia la ambrozie nu s-a manifestat deloc.

Andrei Oniscenco/ sursa Facebook

„Am alergie de două veri. Inițial, am crezut că este o răceală sau COVID, dar când simptomele nu au dispărut timp de câteva săptămâni, ba chiar s-au agravat, am făcut niște investigații medicale. Printre simptome au fost congestie nazală abundentă, îmi era practic imposibil să respir pe toată perioada alergiei, zile și săptămâni întregi. Picăturile nazale nu au avut aproape niciun efect. După aceea, și ochii mi s-au înroșit și au început să lăcrimeze. Timp de 30 de ani nu am avut alergie la nimic. După aceea, am făcut un test complet de alergeni (testul ALEX), unde, dintre toți alergenii, era prezent doar unul care avea nivelul mai ridicat, acesta era ambrozia. Am mers la mai multe consultații la diferiți alergologi. Toate medicamentele prescrise, picăturile și pastilele, nu au avut efect semnificativ în cazul meu. Mai târziu, multe combinații de medicamente am început să le observ într-un grup de Facebook – Stop Ambrozie, unde oamenii își împărtășeau impresiile și ce medicamente au ajutat. Vara trecută am crezut că nu poate fi mai rău. Totuși, anul acesta mi se pare că recordul pentru «starea de bine» a fost depășit. Pe lângă congestia nazală absolută, strănuturile constante și inflamațiile ocazionale ale ochilor – uscăciune și iritație în gât”, povestește Andrei Oniscenco despre alergie.

Și pentru Olesea Saratura, în vârstă de 37 de ani, primele simptome au dus-o cu gândul la o răceală.

Olesea Saratura/ sursa Facebook

„Primele simptome au apărut 3 ani în urmă când mă întorceam de la mare. Credeam ca am răcit. Îmi curgea doar nasul. Am luat imediat pastile pentru infecții virale, însă nimic nu ajuta. Între timp, simptomele s-au înrăutățit, strănutam tot mai des, nasul curgea inclusiv și când dormeam, pastilele nu și-au făcut efectul și mi-am dat seama ca e doar o alergie – m-am gândit imediat la ambrozie, pentru că era septembrie. La medic nu am mers, pentru ca eram deja pe pastile, iar testul alergic nu îl poți da fiind pe tratament, deci, am renunțat la a mai face analize. Noi locuim într-o suburbie a orașului, iar la fiecare colț, sub fiecare gard, cresc ditamai frumuseți de ambrozie. În al doilea an a început alergia mai devreme, cred că prin august. A fost și mai grav – nasul mereu înfundat și permanent curgea, am ajuns să nu pot dormi nopțile. Atunci am mers la medic, iar din cauza trecutului oncologic, am fost direcționată în hematologie. Simptomele s-au mai diminuat, dar nu și usturimea la contactul cu apa. Și cu mare greu am mai încheiat un an. Iar în vara 2024 credeam ca alergia la ambrozie va trece mai ușor, dar simptomele s-au agravat – am avut nopți nedormite din cauza ca mă sufocam, iar ziua ajungeam să nu pot vorbi, pentru că nu puteam respira. Anul ăsta și soțul s-a ales cu alergie la ambrozie. La el simptomele sunt mâncărimi la ochi, nas, probleme respiratorii și strănut”, punctează Olesea.

Sfaturile doctoriței alergologe



Corina Rotaru, specialistă în alergologie, ne-a explicat cum se manifestă alergia la ambrozie, ce măsuri ar trebui să întreprindem dacă suntem alergici și ce tipuri de tratamente există.

Corina Rotaru/ sursa sancos.md

Cauze

„Ambrozia este extrem de rezistentă la condițiile climatice nefavorabile care sunt în prezent. Cu cât este mai uscat și mai cald afară, cu atât este mai bine pentru ea și ea mai mult rezistă. De aceea, probabil, clima caldă care a fost în ultima perioadă de timp a făcut să se extindă această plantă, să existe la noi și să se manifeste așa cum se manifestă. Sunt din ce în ce mai mulți pacienți care se adresează în ultimii ani cu acest tip de alergie, pentru că poluarea, căldurile din ultima perioadă, seceta, toate acestea accentueaza agresivitatea acestei plante. De la primul contact cu ambrozia, în 2-4 săptămâni încep să apară simptomele. Orice tip de alergie are nevoie de un interval de timp ca să apară. Alergia la ambrozie foarte rar apare la copii de un an sau doi, sunt doar câteva cazuri unice. Începând cu 3-4 ani, deja la copii putem diagnostica și confirma că este anume alergie la ambrozie.”

Simptome

„Simptomele alergiei la ambrozie nu se deosebesc cu nimic de simptomele celorlalte alergii. Există doar o specificație – simptomele alergiei la ambrozie sunt mai agresive pentru această categorie de pacienți. Simptomele cele mai marcante o să fie la nivel de ochi și mucoasa nazală. Fiecare an următor o să fie mult mai agresivă simptomatica decât anul precedent, ceea ce ține de eliminările nazale și restul. Dacă simptomele sunt agresive, oamenii nu vor putea să se descurce singuri și este lipsit de sens să stea acasă și să sufere, ar trebui să consulte un doctor.”

Tratamente: „Există două tipuri de tratamente – tratamentul simptomatic și imunoterapia”

„Există două tipuri de tratamente – tratamentul simptomatic și imunoterapia. Tratamentul simptomatic este acela în care noi tratăm simptomele. Dacă avem eliminări de nas, le tratăm, la fel cu mâncărimile de ochi și toate celelalte. Și există tratament de imunoterapie specifică, atunci când noi antrenăm organismul și îl învățăm să reziste la ambrozie. Doar că simptomele se tratează nemijlocit atunci când ele apar. De exemplu, eliminările de nas nu se tratează din timp, dar nemijlocit atunci când ele apar. În schimb, imunoterapia specifică se inițiază cu mult înainte de înflorirea ambroziei, minim cu 3-4 luni de zile înainte de înflorirea ei, pentru a învăța organismul să tolereze această plantă când se reîntâlnește cu ea. Imunoterapia specifică se mai numește și vaccinarea împotriva ambroziei. Rezultatul presupune o remisie a simptomelor, care durează în mod normal până la 10 ani, doar că în acest caz ele vor dura 3 ani. Este un tratament mai costisitor, de durată, dar este cea mai efectivă metodă de tratament care există în prezent. Alergia nu se tratează definitiv, dar poate fi stopată în timp după vaccinarea care se efectuează”, ne spune Corina Rotaru, doctoriță alergologă.

„Pentru femeile însărcinate sau care alăptează este o abordare individuală și desigur, există niște restricții. Sigur că sunt tratamente și noi le dăm tratamente femeilor însărcinate, dar este diferit de la caz la caz. Nu poți să zici că pentru toate femeile însărcinate trebuie să aplici aceleași măsuri. La fel și pentru copii, tratamentele sunt specifice vârstei și se efectuează conform standardelor, pentru că noi tot avem niște ghiduri naționale și internaționale de conduită”, mai adaugă specialista.

Măsuri de prevenire

„Evitarea plimbărilor în aer liber între orele 10:00 și 15:00, purtarea măștii de protecție, evitarea aerisirii încăperilor, în schimb, utilizarea aerului condiționat. Inclusiv dacă au animale de companie, ar fi bine, în special cățeii, după plimbări, să fie spălați. Toate rudele, membrii familiei trebuie să-și respecte igiena atunci când vin din stradă în casă. Este binevenit să-și spele și părul inclusiv. Atenție deosebită celor care poartă barbă, pentru că părul captează foarte bine particulele de polen. Atenție la igiena părului de pe barbă, dacă se atinge de fața unei persoane care suferă de alergie, ar putea avea urmări negative. Filtrele de aer, de asemenea, sunt binevenite pentru a minimaliza contactul cu ambrozia.”„Plus la toate, având alergie la ambrozie, este binevenit să evitați consumul de pepene – pepene verde, pepene galben și chiar roșiile, pentru că ele fac parte din aceeași inflorescență și atunci organismul le percepe ca pe ceva foarte cunoscut, ca pe un polen pe care deja îl cunoaște și poate declanșa reacții alergice”, mai recomandă alergologa.

Pe un grup public de Facebook – Stop Ambrozie Moldova, mai mulți oameni cu o problemă comună – alergia la ambrozie, publică zilnic întrebări și își descriu experiența. Mulți dintre ei întreabă ce medicamente ar trebui să folosească, în timp ce alții își publică tratamentul recomandat de medic pentru ca ceilalți să-l preia. Am întrebat experta în alergologie cât de corect este acest lucru și ce medicamente ar trebui să utilizeze persoanele care suferă de alergie.

„Ceea ce ține de medicamente, nu există un tratament standard care ar fi ideal pentru absolut toți. Este binevenit să facem o consultare preventivă pentru a alege acel tratament care este potrivit pentru fiecare pacient în parte. Depinde cât sunt de agresive simptomele și cum se manifestă la fiecare. Hai să zicem că cel mai bun tratament este să evite alergenul care provoacă alergia de la sine.”



Pentru a preveni extinderea ambroziei și pentru a o elimina de pe terenurile intravilane și extravilane, Codul Contravențional al R. Moldova impune obligații stricte proprietarilor, deținătorilor și administratorilor de terenuri. Nerespectarea acestor obligații poate duce la sancțiuni financiare, care pot ajunge până la 6000 de lei pentru persoanele juridice.

La solicitarea Ziarului de Gardă, Inspectoratul pentru Protecția Mediului ne-a informat că până în luna septembrie 2024 au fost încheiate 53 de procese-verbale, cu amenzi aplicate în valoare totală de 34.300 mii de lei, în conformitate cu prevederile art.117 ale Codului Contravențional.

Gabriela Munteanu