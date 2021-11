DOC/ Primăria Chișinău va aloca mijloace financiare pentru a sprijini familiile care au rămas fără locuințe în urma incendiului din sectorul Buiucani

Primăria municipiului Chișinău va aloca mijloace financiare din Fondul de rezervă pentru acoperirea parțială a pagubelor cauzate de incendiul de pe strada Pelivan din sectorul Buiucani al capitalei, în urma căruia, 20 de familii au rămas fără locuințe.

Solicitat de Ziarul de Gardă, Vadim Brînzaniuc, pretorului sectorului Buiucani al capitalei, ne-a spus că familiile vor primi 50 mii de lei ajutor material unic și câte 9000 de lei per metru pătrat al imobilului care a fost mistuit de flăcări.

„Adică, dacă locuința are 30 de metri, vor fi alocate mijloace în dependență de aceasta. Total vor fi alocate circa 4 milioane de lei. Noi, inițial, am propus să recompensăm pentru valoarea contra cost a conformatelor de proprietate, însă, cu excepția a doua persoane, ceilalți aveau contracte a cărei valoare a bunului era indicată mult sub cea reală. Avem apartamente înregistrate cu 30 mii de lei, însă omul a achitat mult mai mult. Aceasta a fost o decizie de compromis pentru toți”, a declarat Vadim Brînzaniuc pentru ZdG.