DOC Părinții care nu plătesc pensia de întreținere pentru copii ar putea risca arest, muncă neremunerată sau interdicția de a părăsi țara

Părinții care nu plătesc pensia de întreținere pentru copiii lor ar putea fi sancționați mai dur, inclusiv cu arest contravențional, muncă neremunerată în folosul comunității sau interdicția de a părăsi țara. Un proiect de lege în acest sens a fost înregistrat în Parlamentul R. Moldova joi, 5 martie, de vicepreședinta legislativului, Doina Gherman.

Deputata Doina Gherman a declarat că proiectul este necesar în contextul în care mulți copii nu primesc la timp sau deloc pensia de întreținere.

„Fiecare al 10-lea copil din țară primește cu întârziere sau nu primește deloc pensia de întreținere, care îi aparține de drept. Cei care se eschivează și nu plătesc cu anii pensia pentru întreținerea propriilor copii primesc o simplă amendă. Asta nu este suficient”, a afirmat Gherman.

Astfel, deputata a propus un pachet de prevederi „prietenoase mamelor cu copii” care modifică Codul familiei, Codul de executare și Codul contravențional. Un grup de mame care își cresc copiii singure au fost la Parlament pe 5 martie.

Printre noile prevederi se stipulează că „copiii devin creditori și beneficiari direcți ai pensiei de întreținere, ca să nu mai existe scuze pentru cei care spun că banii nu ajung acolo unde trebuie”.

„Neexecutarea intenționată sau eschivarea de la executarea obligației de plată a pensiei de întreținere a copilului (…) se sancționează cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 45 la 60 de ore sau cu arest contravențional de la 10 la 15 zile”, se arată în proiectul de lege.

Inițiativa mai prevede și posibilitatea aplicării interdicției de a părăsi țara pentru persoanele care au datorii la pensia de întreținere. „Termenul pentru care instanța de judecată dispune aplicarea interdicției de a părăsi țara se calculează din data comunicării încheierii debitorului”, este menționat în document.

Proiectul mai propune ca programul de întrevederi cu copilul să fie stabilit direct de instanța de judecată, și nu de autoritatea tutelară, așa cum se întâmplă în prezent.

Prima rundă de consultări publice asupra inițiativei este programată pentru 20 martie, la Parlamentul R. Moldova.

pensia de întreținere by Ziarul de Gardă