DOC Cine este persoana care deține puiul de leu surprins într-o localitate din raionul Ștefan Vodă. Șeful IPM spune că animalul va fi transmis Grădinii Zoologice din Chișinău. Reacția proprietarului

Ziarul de Gardă l-a identificat pe proprietarul puiului de leu ce a fost zărit vineri, 13 ianuarie, în localitatea Palanca. Bărbatul este Vasile Mereuță, un agricultor din raionul Ștefan Vodă. Într-o discuție cu ZdG, el a spus că nu va permite ca animalul să fie transmis la Grădina Zoologică din Chișinău întrucât face parte din familie de pe când avea doar o lună de zile. Totodată, potrivit lui Mereuță, leul care are cum 6 luni de zile, nu prezintă un pericol pentru oameni.

Șeful Inspectoratului pentru Protecția Mediului (IPM), Ion Bulmaga, a declarat că animalul urmează să fie transmis luni dimineață, 16 ianuarie, la Grădină Zoologică din Chișinău, iar proprietarului animalului i-a fost întocmit un proces-verbal.

Solicitat de ZdG, Vasile Mereuță a afirmat că deține documentele necesare care demonstrează că puiul de leu i-a fost oferit în dar de o asociație pentru protecția animalelor din Ucraina. El spune însă că animalul nu este înregistrat în R. Moldova.

„Noi documente avem din Ucraina, el nu este înregistrat în R. Moldova. Dar îl vom înregistra. Pe noi ne-a obligat până pe 21 ianuarie să întocmim actele necesare pentru a-l înregistra. Avem acte că animalul a fost donat. Eu am fost voluntar la mai multe asociații din Ucraina și am salvat de la moarte zeci de cai, ponei. O parte din măgari și cai au ajuns în Moldova, pentru că o asociație din România nu a putut să ia mai mult în camioane (…). Leul a fost crescut de la o lună de zile, a cărui mamă a fost Husky. Noi am crescut-o până la șase luni și urma să-i facem actele (…). Ieri era sub supraveghere (…).