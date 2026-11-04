Datele despre bunurile imobile nu pot fi accesate temporar prin EVO. Sistemul cadastral a fost deconectat pentru lucrări tehnice

Informațiile despre case, apartamente, terenuri și alte bunuri imobile nu sunt disponibile temporar în Cabinetul personal de pe portalul evo.gov.md și în aplicația EVO. Agenția de Guvernare Electronică explică faptul că întreruperea este cauzată de deconectarea temporară a sistemului cadastral pentru efectuarea unor lucrări tehnice de actualizare.

Potrivit instituției, din această cauză, datele nu mai pot fi transmise către EVO prin platforma de schimb de informații MConnect.

Indisponibilitatea serviciului este anunțată după incidentul cibernetic care a vizat sistemele informaționale ale statului în perioada 19–23 octombrie. Agenția de Guvernare Electronică a comunicat anterior că, în timpul atacului, au fost interpelate aproximativ un milion de IDNP-uri, în încercarea de a extrage neautorizat date cu caracter personal. Potrivit estimărilor preliminare, au fost extrase seturi de date asociate cu aproximativ 750 de mii de IDNP-uri.

Miercuri, 4 noiembrie, după audierea reprezentanților instituțiilor responsabile de securitatea cibernetică, președintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, Lilian Carp, a declarat că atacul a fost lansat din afara Republicii Moldova. Unele adrese IP folosite de atacatori au fost identificate în țări pe care deputatul le-a numit „mai exotice”.

Carp a precizat că cele aproximativ 750 de mii de seturi de date nu reprezintă neapărat tot atâtea persoane afectate, deoarece datele unei persoane puteau fi accesate de mai multe ori, prin intermediul unor platforme diferite. Potrivit acestuia, urmează să fie contractată o companie de audit care va stabili numărul exact al persoanelor ale căror date au fost accesate.

De asemenea, deputatul a menționat că organele de drept urmează să investigheze atât persoanele din spatele atacului, cât și eventualele neglijențe ale instituțiilor responsabile de securitatea cibernetică.