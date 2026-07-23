Cum va fi vremea joi, 22 iulie

Joi, 23 iulie, se prevede cer variabil în R. Moldova, cu averse și descărcări în sudul țării. Vântul va sufla din nord-vest cu o viteză de aproximativ 9 km/h, iar umiditatea aerului va fi de 60%.

În sud, se vor înregistra cele mai ridicate valori termice, mercurul în termometre ajungând la 27°C.

În centrul țării, unde se așteaptă cer noros, temperatura maximă va ajunge la 25°C.

În nord, vremea va fi puțin mai răcoroasă, astfel încât maximele vor fi de 22°C.

Totodată, Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM) a anunțat că în intervalul 22-31 iulie, este în vigoare cod galben de pericol de incendiu. Instituția a comunicat că, din cauza deficitului de precipitații, pericolul excepțional de incendii de vegetație se menține în cea mai mare parte a teritoriului și se extinde asupra raioanelor din nordul și sudul țării.