Cum explică directorul Î.M. „Exdrupo” devierile de salariu ale angajaților din ultimele luni

Mai mulți șoferi din cadrul Î. M. „Exdrupo” au protestat astăzi, 9 august, în fața întreprinderii, nemulțumiți de salariile care au scăzut în ultimele luni, dar și de faptul că le-a fost micșorată norma de combustibil. Șeful întreprinderii susține că norma de combustibil a fost micșorată motivat, iar salariile angajaților au deviat cu circa 200 de lei în ultimele luni comparativ cu perioada precedentă, din cauza volumului mai mic de lucru.

Normele de combustibil au fost ridicate la sfârșitul anului 2016, începutul anului 2017. Anul acesta însă, după o revizuire a acestora, s-a stabilit că majorarea acestora a fost nefondată. „A lucrat o comisie care a stabilit că totuși normele de combustibil sunt exagerate și s-a decis readucerea lor la nivelul anilor 2013-2014”, a declarat pentru Ziarul de Gardă, șeful Î.M. „Exdrupo, Andrian Boldurescu.

Cât despre salariile angajaților, Boldurescu a declarat că depind de volumul de lucru executat. În ultimele luni, din cauza că au existat numite întârzieri ale licitațiilor, volumul de lucru s-a micșorat. Dacă în luna mai, volumul executat a constituit 11 milioane de lei, în iunie au fost executate lucrări în volum de 7 milioane, iar în iulie – 6 milioane de lei. Cu toate acestea, Boldurescu menționează că salariul angajaților a deviat de la o lună la alta cu doar 200 de lei.

„Abia ieri am deblocat prin procedurile legale licitarea asfaltului. Am semnat contractele cu furnizorii, respectiv de astăzi am început lucrul pe mai multe străzi din capitală, unde până acum au fost doar lucrări de pregătire”,a declarat directorul „Exdrupo”.

Adrian Boldurescu a fost numit în funcția de director la Î. M. „Exdrupo” în luna ianuarie, curent, de către Silvia Radu, care se afla în funcția de primar general interimar. Anterior funcția a fost ocupată de către Ștefan Racu.

Citiți și: Corupţia din ogradă

Foto: facebook.com/Exdrupo