Cooperarea Agenției Frontex cu R. Moldova, evaluată în cadrul Parlamentului European. „R. Moldova trebuie inclusă în mecanismul unic de răspuns european la consecințele generate de război” – MAI

Marți, 14 iunie, a avut loc ședința Grupului de lucru pentru evaluarea activității Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (FRONTEX) al Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) a Parlamentului European, pentru a examina cooperarea Agenției Frontex cu statele terțe. Potrivit unui comunicat de presă a Ministerului Afacerilor Interne (MAI), printre temele centrale abordate, s-a regăsit și implementarea Acordului privind cooperarea dintre Poliția de Frontieră din R. Moldova și FRONTEX.

MAI anunță că, în contextul implementării Acordului de cooperarea dintre polițiștii de frontieră a R. Moldova și agenții FRONTEX, a contribuit cu analiza indicatorilor statistici și evidențierea noilor amenințări în noul context regional de securitate.

În baza informațiilor oferite de experții din R. Moldova, partenerii FRONTEX au putut enumera parlamentarilor europeni beneficiile lucrului în comun și nevoia de extindere a acestui mod colaborativ de prevenire și combatere a acțiunilor ilicite cu caracter transfrontalier.

Ministerul de Interne menționează că, ddată cu declanșarea războiului din Ucraina, paradigma de securitate pe continentul european s-a schimbat, iar hotarul R. Moldova a devenit centura de siguranță, care stopează extinderea pericolelor transfrontaliere spre spațiul UE.

Acțiunile realizate de Poliția de Frontieră și Agenția Frontex în punctele de trecere a frontierei sunt fără precedent, mai spun reprezentanții MAI. Astfel, avem posibilitatea să vedem în practică standardele europene de gestionare a situațiilor de criză la graniță și să le adaptăm pe cele naționale.

„La data de 28 iunie, MAI și FRONTEX vor organiza la Chișinău conferința internațională, cu genericul „Support measures in response to the crisis: experiences and first lessons learned”, unde, în cadrul celor patru paneluri, se vor pune în discuție aspecte referitoare la contextul regional de securitate, tendințe și posibile răspunsuri la nivel strategic și operațional. Evenimentul se va desfășura pentru prima dată într-o țară non-UE”, mai anunță MAI.