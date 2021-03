În perioada stării de urgență în sănătate publică, companiile care vor să importe vaccinuri în R. Moldova ar putea fi obligate să le vândă în primul rând Guvernului. Mai mult, procesul de administrare a vaccinului în sectorul privat ar putea fi controlat și reglementat de stat, iar adaosul comercial pentru vaccin și administrarea acestuia – plafonat. Un proiect de lege în acest sens urmează să fie înregistrat la Parlament de deputata Platformei „Pentru Moldova”, Ruxanda Glavan.

Autoarea susține că vaccinurile trebuie să fie gratuite, iar Guvernul trebuie să aibă dreptul preferențial de a cumpăra serurile pe care le importă companiile private.

De asemenea, deputata va propune modificări legislative care să-i ofere Guvernului dreptul legal, în perioada Stării de Urgență, de a negocia și cumpăra vaccinuri. Potrivit ei, unele companii private au început negocierile pentru a aduce în țară vaccinuri și pentru a le vinde clinicilor private.

„Guvernul trebuie să aibă dreptul preferențial de a achiziționa cantitățile necesare pentru a asigura accesul gratuit al cetățenilor la vaccin. Și, respectiv, trebuie să existe obligația agentului economic de a face prima ofertă de vânzare către Guvern. În condițiile în care în toată lumea vaccinul este gratuit, de ce moldovenii trebuie să plătească pentru vaccin? Este admirabil că agenții economici au reușit ceea ce nu a putut să facă Guvernul – au negociat direct cu producătorii și au obținut garanții de livrare pentru anumite cantități de vaccin în Republica Moldova. Pentru că avem un Guvern interimar slab și incapabil să-și ia munca în serios, trebuie luăm măsuri legislative urgente, pentru a nu lăsa situația să scape de sub control”, a declarat Glavan.

De asemenea, Glavan a propus acordarea facilităților fiscale angajatorilor care vor achiziționa serviciile de vaccinare de la clinicile private. În cadrul briefing-ului, deputatul „Pentru Moldova” a criticat dur modul în care Guvernul și CNSP gestionează pandemia.

„În această săptămână se împlinește un an de când a fost înregistrat primul caz de COVID-19 în Republica Moldova. De parcă nu era destul tot ce am trăit în 2020, acum mai suportăm și consecințele lipsei unui Guvern funcțional, care nu are atribuții și competențe să își asume decizii ferme și hotărâte. Anarhia instaurată în țară se suprapune cu deciziile neclare și frecvent contradictorii ale CNESP. Exemplul deciziei luate ieri, iar astăzi anulate, cu privire la obligativitatea intrării în țară cu testul negativ, este o dovadă în acest sens. Cerem tuturor responsabililor să se trezească din amorțire, acum suntem pe muchie cuțit și nu e vremea să stăm cu mâinile în sân. Același mesaj îl avem și pentru cei care cred că ambițiile politice sunt mai presus decât sănătatea oamenilor. Număratul voturilor iluzorii din sondaje nu e tot una cu număratul morților de COVID-19. Gândiți-vă bine ce faceți!”, a adăugat Glavan.