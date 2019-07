Compania de securitate a sucursalei MAIB, după jaf:„ Sistemul de securitate al sucursalei a fost construit ca unul complex…”

„Media Security”, compania de pază, ce asigura paza sucursalei MAIB unde a avut loc jaful din 6 iulie curent vine cu o reacție, după ce anterior a refuzat să discute cu reporterii ZdG. Aceasta opinează că până la finalizarea investigației, orice exprimări la subiect sunt nepotrivite.

Poliția a fost anunțată despre producerea unui furt bancar la sucursala Buiucani a Moldova-Agroindbank (MAIB) nu către agenția de pază care asigura protecția instituției bancare, ci de angajații băncii, abia peste câteva ore după ce furtul se consumase.

Noi detalii despre jaful fără urme de la MAIB: Suma sustrasă s-a dublat

Din 84 de casete individuale, mai multe persoane necunoscute au sustras bunuri materiale, bijuterii și acte, după ce au stins lumina, au distrus sistemul de alarmă, au deteriorat o parte din camerele video, au tăiat gratiile de la geam și au deteriorat lacătul de la camera special amenajată unde erau amplasate casetele cu bunuri.