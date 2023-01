Comisarul ONU pentru Refugiați, Filippo Grandi: „R. Moldova demonstrează că o țară mică, cu resurse limitate, poate fi o gazdă exemplară pentru refugiați”

R. Moldova demonstrează că o țară mică, cu resurse limitată poate fi o gazdă exemplară pentru refugiați, a declarat Înaltul Comisar al Națiunilor Unite pentru Refugiați, Filippo Grandi. Oficialul se află în R. Moldova și a vizitat Centrul de asistență pentru refugiați de la Moldexpo, dar a participat și la inaugurarea unui nou centru de ajutor pentru migranți.

In Moldova we could observe once more that mayors, district governors, community leaders, local NGOs, host families and generous individuals are key actors in responding to a refugee situation. When good government policies provide space, grassroots hospitality thrives. pic.twitter.com/o5bvfBE0kc

La 20 ianuarie, a avut loc inaugurarea sediului Direcției azil și apatridie al Inspectoratului General pentru Migrație și a Ghișeului de documentare a beneficiarilor de protecție temporară a avut loc, cu participarea Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Refugiați, Filippo Grandi, prim-ministra, Natalia Gavrilița și ministra Afacerilor Interne, Ana Revenco.

Hats off to the Government of Moldova for offering temporary protection status to Ukrainian refugees, easing their protection and inclusion. It was a pleasure to inaugurate a registration centre in Chisinău with Prime Minister @natgavrilita and Interior Minister @RevencoAna. pic.twitter.com/CRPZaA4ZOr