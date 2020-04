Clasa lor e acasă. Cum decurge o zi de muncă în familia unor profesori care au un copil de grădiniță

Lucia Dascalescu împreună cu soțul ei sunt profesori. Ei au o fiică de trei ani și locuiesc într-un apartament cu o cameră din municipiul Chișinău. Odată cu instituirea procesului educațional la distanță, tinerii profesori au trecut la predarea online. Au ales platformele de predare în corespundere cu posibilitățile elevilor, au învățat cum să gestioneze timpul, dar și cum să se organizeze astfel încât să poată oferi timp și fetiței lor.

Din momentul în care au aflat că în R. Moldova a fost depistată prima persoană infectată cu noul tip de coronavirus, profesorii au presupus că va fi sistat procesul de învățământ în sălile de clasă. Din acest motiv, Lucia împreună cu soțul său au început să se informeze despre practica altor state, au instalat și au verificat programe de studiere online.

„Am așteptat decizia de a începe studiile la distanță. Aici am întâlnit mai multe dificultăți. Una dintre ele este lipsa computerelor și a accesului la internet pentru unii elevi. A fost, totuși, îmbucurător faptul că 98% dintre elevii noștri au telefoane mobile”, spune profesoara.

În funcție de posibilitățile elevilor, profesorii au ajustat și platformele de studiere online. Astfel, cu o clasă lucrează pe platforma Zoom, cu alta pe Google Classroom, Viber sau Messenger. Tânăra spune că nu toți elevii au telefoane performante. Uneori imaginile nu sunt focusate bine, sau au calitate joasă, iar acest lucru complică procedura de evaluare. Cu elevii care nu au internet, profesorii se conectează prin intermediul telefonului fix.

„Cel mai dificil a fost în prima zi”

„Cel mai dificil a fost în prima zi, atunci când ambii am decis să lucrăm în același timp. Credeam că lucrăm, dar, de facto, nu prea ne-au reușit multe. Fiica Rebeca ne întrerupea mereu și fiecare din noi îi spunea să meargă la celălalt, pentru că era ocupat. Copilul, evident, voia atenție, voia să mănânce, să bea… Plus la toate, avea și ea activități electronice, trimise în grupul de Viber de la grădiniță, care trebuiau îndeplinite. Mesajele veneau non-stop, de pe toate rețelele sociale, din aplicațiile de pe telefon. A fost mare haos în casa noastră, iar noi am ajuns seara obosiți și nervoși”, a spus profesoara.

„Asta a funcționat”

A doua zi tinerii profesori au decis să-și facă un grafic de lucru și și-au organizat ziua. În timp ce tânăra preda online la bucătărie, tatăl avea grijă de fiică în cameră și invers.

„Asta a funcționat. Recunoaștem, nu ne încadrăm în graficul recomandat de la ora 8:00 până la 14:30. Se mai întâmplă să verificăm temele mai târziu și să revenim cu feedback în afara orelor recomandate. Le suntem recunoscători elevilor și părinților pentru înțelegere. Și noi la rândul nostru suntem părinți”, a menționat Lucia Dascalescu.

Profesorii au ales să lucreze cu platformele pe care le cunosc părinții și elevii

„Nouă cel mai mult ne lipsește tabla”

Profesoara spune că fiica ei Rebeca a învățat să dea sunetul televizorului mai tare sau mai încet, și s-a mai întâmplat că atunci când fetița dădea la maxim volumul cântecelor „Nu mi-e frică de Bau-bau” sau „Ghiță”, din bucătărie să se audă chicotele elevilor care aveau lecția online cu tatăl ei.

„În altă ordine de idei, eu predau matematică și e foarte greu să predai această materie fără tablă. În sala de clasă eu puteam să citesc emoțile copiilor din ochi și astfel îmi dădeam seama dacă au înțeles, sau dacă este cazul să mai repet. În timpul lecțiilor online nu prea simt asta, dar presupun”, zice profesoara.

În viitor va îmbina predarea tradițională, la clasă, cu predarea la distanță

Sunt și avantaje în predarea online. Dacă tânăra pierdea zilnic trei ore ca să ajungă și să se întoarcă de la serviciu, acum poate petrece acest timp împreună cu familia. Împreună cu soțul își împărtășesc idei de lecții și metode de predare.

Profesoara spune că metoda de predare online a trebuit introdusă mai devreme în sistemul educațional, iar în viitor cu siguranță va îmbina predarea tradițională, la clasă, cu predarea la distanță, deoarece acest lucru îi permite să interacționeze mai mult cu elevii și cu părinții, care, după părerea tinerei, sunt mai receptivi atunci când văd toate comentariile oferite de profesor.

„Sperăm să trecem cu bine această perioadă, iar carantina să rămână doar o amintire”, a conchis Lucia Dascalescu.

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a anunțat, la 11 martie, despre instituirea procesului educațional la distanță în legătură cu pericolul răspândirii infecției cu noul tip de coronavirus și a fost prelungit pe toată perioada stării de urgență, adică, până la 15 mai, curent.