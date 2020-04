Chișinăul va înflori. În plină criză pandemică, Asociația Spații Verzi a cumpărat flori pentru oraș în sumă de circa 700 de mii de lei

În timp ce autoritățile au deschis conturi pentru colectarea donațiilor pe timp de pandie, una dintre întreprinderile municipale a încheiat contracte pentru achiziționarea florilor. Conform informațiilor disponibile pe site-ul achizițiilor publice, Asociația de gospodărire a Spațiilor Verzi a încheiat în lun martie două contracte cu agenți economici de procurare a florilor anuale, perene și lalele.

Cele două contracte pentru procurarea florilor sunt în sumă totală de peste 690 de mii de lei.

Dat fiind faptul că mai multe achiziții și licitații publice din această perioadă au provocat nemulțumiri și nedumeriri în societate, mai ales în contextul în care cetățenii sunt îndemnați să facă donații pentru sistemul medical, am solicitat o reacție din partea șefului întreprinderii cu privire la necesitatea procurării florilor respective în această perioadă.

Serghei Carp, șeful întreprinderii, ne-a spus că achiziționarea de flori se face regulat, în fiecare an, și nu este ceva ieșit din comun.

„Noi achiziționăm flori în fiecare an și am semnat deja contractele. Vom începe să plantăm florile după 5-10 mai. Vedem cum o să fie situația”, ne-a spus Carp.

Solicitat să se expună dacă această achiziție este atât de necesară municipalității, șeful întrepinderii ne-a spus că deja a renunțat la unele contracte, însă florile sunt necesare pentru oraș.

„Eu cred că florile sunt necesare și nu e chiar așa de mare suma. Noi, acum, desigur, avânt în vedere situația data, am refuzat unele chestii. De exemplu, am renunțat la irigarea parcului Catedralei. Deja am rectificat tot ceea ce nu a fost contractat și nu este chiar necesar. Doar irigarea parcului Catedralei ne costa 3 milioane. Ceea ce am putut să refuzăm și nu era urgent, noi evident că am revăzut bugetul”, susține șeful Asociației Spații Verzi.