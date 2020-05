Chișinău — Bălceana: două feluri de a ieși din carantină

Relaxarea măsurilor de carantină este înțeleasă în mod diferit de către locuitorii R. Moldova. La Bălceana, satul în care a fost înregistrat primul deces și care a fost plasat primul în carantină, oamenii sunt prudenți și nu prea ies din curte, chiar și după ce li s-a permis acest lucru.



La Chișinău, însă, străzile, parcurile și transportul public sunt pline de oameni, iar unii dintre ei refuză să accepte măștile de prevenție și spun că totul ar fi o invenție.

„Prin ogradă, prin ocol la animale – cu mască și mănuși”

La Bălceana, ziua în amiaza mare, nu vezi țipenie de om pe ulițele satului. Frica de coronavirus ține oamenii în ogrăzi. În sat e liniște și parcă bântuie frica.

Abia la magazinul din centrul satului întâlnim două pensionare, Aculina și Ileana, foste colege de clasă. Ileana a venit la magazin din celălalt capăt al satului, singurul centru comercial din sat deschis pe timp de pandemie. Aculina locuiește lângă magazin. Femeile s-au zărit de peste gard și s-au așezat la sfat.

„Am ieșit oleacă, ne-am scăpat la libertate ca după război”, ne anunță femeile de îndată cum le salutăm. Spun că, pe perioada carantinei, nu ieșeau nici din ogradă, căci au auzit „că boala atacă vârstnicii, în primul rând”.

„Doamne, parcă nici nu-mi vine a crede că trăim așa timpuri. Cum ieșeam în ogradă, puneam masca și mănușile. Prin ogradă, prin ocol la animale umblam cu mască și mănuși, vă vine să credeți asta?”- întreabă Aculina, de parcă tot ea ar și răspunde.

Ileana ne povestește că pe ea carantina a găsit-o nepregătită, dar datorită primarului, nu a murit de foame. „Nu prea aveam rezerve de produse acasă, dar primarul a avut grijă de fiecare, îi mulțumim mult. De două ori a mers prin sat cu mașina și împărțea la fiecare orez, macaroane, făină, chiar și lapte a împărțit”, spune cu recunoștință Ileana.

„Și săpun, și dezinfectant – de toate ne-a dat primarul”, adaugă Aculina.

„Da, ne-a dat și niște lichid pentru dezinfecție. Eu stropesc prin ogradă, în fiecare dimineață”, mai adaugă Elena. Aculina face la fel.

Ulterior, l-am contactat telefonic să aflăm din ce surse a fost posibil ajutorul acordat localnicilor. Iurie Pasat a declarat că s-a bucurat de sprijinul partidului din care face parte, dar și a unor agenți economici din Hâncești.

„PAS a transferat suma de 30 000 de lei pentru procurarea produselor alimentare. Mai târziu, un agent economic ne-a oferit pâine și cartofi. Și consiliul raional a ajutat cum a putut”, a precizat Iurie Pasat.

Zi de duminică, zi însorită, dar pe ulițe nu prea găsești lume. Ileana ne dă asigurări că pe perioada carantinei, satul era și mai pustiit.

„Ducă-se pe pustii boala asta”

„N-am ieșit deloc din ogradă, nici după apă la fântână. Am făcut rezervă din primele zile și pe urmă am stat chitic, fiecare în ograda sa”, spune ea.

Aculina își amintește de ziua în care s-a întâlnit la biserică cu femeia care, peste câteva zile, devenise prima victimă răpusă de COVID-19.

„Eu stăteam lângă Olea, dar vedeam că nu se simte prea bine și i-am găsit loc să se așeze pe un scaun. Peste câteva zile, am auzit că Olea e bolnavă de coronavirus. M-am speriat.

Medicul de familie mă telefona întruna și mă tot întreba de sănătate”.

„Da ce am mai plâns când am auzit că a murit, sărmana”, mărturisește femeia.

„Ducă-se pe pustii boala asta, dar nici acolo, că și acolo sunt dobitoace. Ducă-se să nu mai auzim de dânsa”, adaugă Ileana.

Femeile cred că și după data de 15 mai trebuie să rămânem „cu ochii în patru”. „Dacă nu vom avea noi grijă de noi, cine să aibă? Poate a da Domnul și vom scăpa de năpastă. Trebuie să stăm acasă. Iată tineretul din Chișinău, dacă ar asculta să nu iasă în parcuri, poate s-ar mântui necazul nostru”, povestește Aculina în contextual celor auzite la știri.

Și dacă prima regulă de luptă împotriva COVID-19 e statul acasă, femeile au și luat-o spre casă.

Pe o uliță mai la vale, alte două femei stau la sfat, dar la distanță de câțiva metri una de alta.

„Necazul a omorât-o pe Olea, nu doar coronavirusul”

Ambele poartă prenumele Vera. Femeile pun la cale muncile agricole. „Trebuie să stropim via. Am ieșit să ne sfătuim, dar nu ne apropiem tare. Stăm la distanță de câțiva metri una de alta, așa cum se vorbește la știri”, ne explică femeile.

Una dintre ele ne povestește că mare i-a fost frica de când „a început ciuma”.

„Toți copiii mei sunt plecați peste hotare, eu sunt singură-singurică, nu-i nimeni în țară. Nu mă temeam că o să mor, dar mă temeam că mor și nu a avea cine să-mi țină lumânarea. Drept vă spun, nu puteam dormi nopțile, crezând că o să mor și nu m-a găsi nimeni, și nu m-a petrece nimeni, ca pe sărmana Olea”, spune ea și o podidește plânsul.

Olea (femeia decedată) îi era nepoată.

„Nu am avut dreptul să o petrecem cum trebuie. Doar trei bărbați au dus-o la groapă. În hainele în care era de la spital, așa au și înmormântat-o, sărmana Olea”, o deplânge cu tristețe Vera.

„Necazul a omorât-a pe dânsa, nu doar coronavirusul. Un fiu de-al ei murise mai devreme, 35 de ani avea. Cum să trăiască o mamă cu așa durere?”, se întreabă cealaltă Vera.

Vasile, s. Bălceana, Hâncești foto: Ecaterina Alexandr / ZDG

„Ne bate Dumnezeu și cu boala, și cu seceta”

Femeile speră că, începând cu data de 15 mai, când sfârșește starea de urgență, nu-și vor mai aminti de frică și de coronavirus. Pentru aceasta, înalță zilnic rugăciuni către cer, chiar dacă biserica e închisă.

„Azi am ascultat slujba la televizor. M-am așezat în genunchi și am zis așa: Doamne, dăruiește sănătate la toată lumea. Ascultă-mă, Doamne, du bolile și aruncă-le în pietre, să nu știe omul de ele și ele de om”.

„Ne bate Dumnezeu și cu boala, și cu seceta, toate peste noi, dar tragem nădejde că și-a face Domnul milă”, spune cealaltă femeie printre lacrimi.

Tot de ploaie se roagă și Vasile. Se întorcea de la cules leurdă și urzică pentru puișori. Bărbatul susține că în familia sa se respectă cu strictețe regulile anunțate de autorități.

„Dormim aparte, serios vă zic. Avem grijă să ne spălăm mâinile cât mai des, da așa de des că tocmai crapă”, povestește bărbatul.

„Va trebui să ne schimbăm comportamentul și să ne păzim. Noi cerem de la medici să ne lecuiască, dar acum ei cer de la noi să ne păzim”, mai spune bărbatul.

Bărbatul ne mărturisește că pustietatea din sat îl înfricoșează, dar și mai mult știrile despre decesele provocate de COVID-19.

„Mare frică a mai intrat în noi, în sat nu se vede nicio mișcare. Mă străduiesc să nu prea urmăresc știrile”, povestește localnicul.

Maria, suspectată de Covid-19, s. Bălceana, Hâncești foto: Ecaterina Alexandr / ZDG

„Am fost suspectată de COVID-19”

Maria, o altă localnică, a fost suspectată de coronavirus. Femeia muncește la școală și, susţine ea, a fost în contact cu medicul de familie. Medicul fusese internat în spital, iar între timp, atât Maria, cât și fiul său acuzau febră și tuse. Au mers la Chișinău.

„Eu am fost internată două zile pentru testări. Băiatul meu a rămas internat timp de patru zile”, își amintește Maria.

Femeia spune că, în așteptarea testelor, zilele treceau chinuitor de încet, iar frica și panica erau tot mai mari.

„Era trecut de ora 9 seara când am fost duși cu ambulanța la Chișinău. Și acolo nu eram numai noi, era lume peste lume. Am așteptat mult până să ne interneze. Apoi am așteptat mult testele repetate. E o distrugere psihică, o traumă ce ne va rămâne pe viață”, explică femeia.

Până la urmă, conform testelor repetate, atât Maria, cât și fiul ei s-au întors acasă. Testele au ieșit negative. Mai departe, mama și fiul au avut grijă să respecte condițiile carantinei.

„Nu doar noi am fost disciplinați, ci întreg satul. Nu vedeai pași de om pe drumuri. Chiar parcă eram singuri pe pământ”, mai spune Maria.

Vera și Ion cresc răsad de legume, s. Bălceana, Hâncești foto: Ecaterina Alexandr / ZDG

La ieșire din sat, ne atrage atenția plăcuța informativă din fața unei porți. „Vindem răsad”. Oprim, batem în poartă.

— Bună ziua. Vindeți răsad?

— Da, dar ce, nu e voie? – ne întreabă cu repeziciune gospodina casei.

De ani buni, Vera și Ion cresc răsad de legume. În alți ani, îl vindeau la piață. În această primăvară, pandemia le-a dat planurile peste cap, tocmai de aceea au afișat un anunț la poartă. În acest an, piața se va ține în sat.

„Ne gândim poate vom vinde prin sat, dar n-am vândut încă nimic. E și secetă mare, și frica de boală. Lumea s-a ascuns, fiecare în ograda sa”, ne spune și Ion.

Nu lungesc nici ei mult vorba, ne urează sănătate și închid poarta…

Așa se încheie vizita noastră în Bălceana.

Chișinău, în troleibuz: Coronavirus nu există! foto: Ecaterina Alexandr / ZDG

Chișinău: Nu există coronavirus

Și dacă la Bălceana am întâlnit lume speriată și precaută, atunci luni, în Chișinău, unde zilnic sunt confirmate cele mai multe infectări cu COVID-19, pe lângă relaxarea restricțiilor, și unii locuitori, se pare că s-au cam relaxat.

Troleibuzele și autobuzele din Chișinău au revenit la regimul obișnuit de circulație, cu prezența taxatorilor și achitarea biletelor de călătorie. În vederea reducerii riscului epidemiologic de transmitere a infecției COVID-19, a devenit obligatorie purtarea în transport a măștilor de protecție.

Am urcat aleatoriu în mai multe troleibuze și, printre pasageri, erau și persoane responsabile, dar și dintre cei care sfidează regulile. Mulți dintre ei poartă măștile … în buzunare.

Întrebat de ce nu poartă mască în transportul public, un tânăr, în mod demonstrativ, a scos-o din buzunar, dar ne-a declarat că nu o poartă pentru că nu ar exista coronavirus.

„Nu există coronavirus, există doar prostologie în cap la oameni”, a accentuat tânărul.

Potrivit lui, decesele înregistrate până acum, nu ar fi fost din cauza COVID-19, ci mai degrabă la voia întâmplării.

„Nu mi-e frică de coronavirus”, a mai adăugat acesta.

„M-am săturat să port mască”

O femeie s-a justificat, spunând că s-a săturat să umble cu mască toată ziua. „Acum am ieșit de la lucru. M-am săturat toată ziua s-o port”.

Și dacă unora dintre pasageri nu le este frică, atunci taxatorii se tem să nu se infecteze de noul coronavirus, dar se arată neputincioși în fața atitudinii neglijente a oamenilor.

„Le spun că trebuie să poarte mască, dar nu pot să mă cert cu fiecare pasager”, ne-a comunicat o taxatoare. „Unii cred în pericolul bolii, alții nu cred, dar eu nu pot să mă lupt cu ei ca să coboare dacă nu au mască”, ne-a declarat altă taxatoare.

În parcuri s-au redeschis chioșcurile mobile. E undă verde la cafea. Se permit ieșirile în parcuri, dar în grupuri nu mai mari de trei persoane. Parcul Catedralei a recăpătat viață – este aglomerat.

Chișinău, în parc: Coronavirus e doar politică și economie! foto: Ecaterina Alexandr / ZDG

„Coronavirusul e doar politică și economie”

Pe o bancă, doi bărbați care nu respectă distanța socială, vorbesc zgomotos.

Unul dintre ei consideră că această carantină face mai mult rău decât bine. Și dacă tot e vreme caldă, „trebuie de înfruntat virusul la soare”.

„E greșită această tactică de a sta în casă. În așa caz, boala vine fără ca să vrei, și nu doar coronavirus”, se arată convins bărbatul.

Tot el susține că coronavirusul a existat dintotdeauna, iar ceea ce se întâmplă acum „e doar politică și economie”.

Despre economie ne vorbește și o femeie, doar că ea se referă la efectele negative ale coronavirusului asupra economiei.

„Economia e moartă, tocmai de aceea abia aștept să merg la muncă. Muncesc de acasă, dar sunt mai productivă când muncesc de la birou”, povestește femeia.

La ieșirea din parc ne salută din depărtare un bărbat ce poartă mască. Ne anunță că este de acord să vorbească cu noi, doar dacă respectăm distanța.

Bărbatul subliniază că „este disciplinat și serios, pentru că respectă toate legile bolii”.

„Port mască și, cum intru în casă, dezinfectez mâinile cu alcool etilic și neapărat mă spăl pe mâini”, afirmă bărbatul.

Tot el mai crede că ce a fost mai greu a trecut și vom scăpa de coronavirus, chiar mai devreme de 15 mai.

„Coronavirusul se va termina după 9 mai, după Ziua Victoriei și se va termina cu victorie”, mai susține bărbatul.

Chișinău, parc: Vrem la muncă! foto: Ecaterina Alexandr / ZDG

Relaxarea restricțiilor nu înseamnă dispariția virusului

De cealaltă parte, experții în medicină susțin că relaxarea restricțiilor nu înseamnă că virusul a dispărut, fapt ce ne obligă să rămânem vigilenți.

„Noi cu toții am avut o pauză care i-a permis sistemului de sănătate să se pregătească și să răspundă la epidemie. Am reușit să frânăm un pic răspândirea virusului, dar nu de tot.

Dacă se permite redeschiderea magazinelor și parcurilor, asta nu înseamnă că epidemia se termină. În continuare trebuie să purtăm măști, mănuși, să continuăm să-i testăm pe cei suspecți, să avem triere de bolnavi, dar o să ieșim să lucrăm.

Avem copii, avem nevoi zilnice, avem credite la bănci, avem pământ de lucrat și avem multe responsabilități. Toate trebuie făcute cu precauție și cunoaștere că virusul este lângă noi”, precizează Ala Tocarciuc, expertă în sănătate publică.

„Vom trăi cu COVID-19 cel puțin 2 ani”

Potrivit Alei Tocarciuc, virusul nu va dispărea nici după data de 15 mai, ci doar atunci când va exista un vaccin împotriva COVID-19.

„Virusul nu dispare, noi o să trăim cu el încă cel puțin doi ani de acum înainte. O să scăpăm de virus doar atunci când vom trece toți prin această boală sau va exista un vaccin, sau și una, și alta” subliniază Ala Tocarciuc.

Tocmai de asta, experta în sănătate publică a făcut unele recomandări:

Respectați igiena personală și igiena casei!

Respectați distanța socială!

Aveți grijă de membrii familiei, în special de persoanele vârstnice!

Folosiți măști și mănuși în spațiul public!

Mănușile trebuie îmbrăcate din casă. La întoarcere, mănușile trebuie puse într-o pungă, după care aruncate la coș. Apoi, imediat trebuie de spălat pe mâini.

Dacă folosiți măști de bumbac, după utilizare, spălați-le la 60 °C, apoi călcați-le.

Aveți grijă de membrii familiei, în special de persoanele vârstnice!

La nivel global numărul cazurilor de infectare cu noul coronavirus a depășit pragul de trei milioane, potrivit datelor Worldometer.com, în timp ce bilanțul deceselor a ajuns la 207.118. Totodată, 882.772 de persoane din lume au fost declarate vindecate.

Bilanțul cazurilor de infecție cu noul virus în R. Moldova a ajuns la 4476, 227 dintre aceștia fiind în stare gravă, iar 26 fiind conectați la respirație artificială. Totodată sunt înregistrate 1658 de cazuri de recuperare și 143 de decese.