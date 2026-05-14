Centrul Cultural „Universul”: A fost lansat procesul participativ. „Până la finalizarea documentației tehnice, Ministerul Culturii încurajează artiștii să utilizeze spațiile”

Ministerul Culturii al R. Moldova a lansat miercuri, 13 mai, procesul participativ pentru dezvoltarea viitorului Centru Cultural „Universul”. Evenimentul, organizat în parteneriat cu Institutul Cultural Danez, Centrul de Politici și Reforme și Innovate Moldova, a reunit reprezentanți ai sectorului cultural independent, instituțiilor publice, manageri culturali și membri ai societății civile, conform unui comunicat de presă.

În cadrul întâlnirii au fost discutate „prioritățile pentru dezvoltarea Centrului Cultural „Universul” și pașii care urmează pentru transformarea fostei clădiri a Editurii „Universul” într-un spațiu cultural contemporan, deschis artiștilor și publicului”.

Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a menționat că este important ca viitorul centru să fie construit pornind de la nevoile reale ale artiștilor independenți.

„Pentru noi, la Ministerul Culturii, este foarte important ca viitorul Centru Cultural „Universul” să răspundă, în primul rând, necesităților artiștilor independenți. Ne dorim ca acest spațiu să devină un loc de activitate pentru artiști, dar și un punct de atracție pentru public”, a declarat ministrul.

În etapa următoare, urmează să aibă loc o nouă întâlnire în cadrul căreia va fi prezentat studiul de prefezabilitate realizat cu sprijinul Innovate Moldova și al experților internaționali Dea Vidović și Luka Piskorić.



Pentru etapa de proiectare a complexului de clădiri au fost alocate 6 milioane de lei, iar proiectul urmează să fie implementat de Agenția de Dezvoltare Regională Chișinău.

Ministerul Culturii a menționat că își propune ca în luna iunie 2026 să fie lansată licitația pentru selectarea companiei care va elabora proiectul tehnic.

„Până la finalizarea documentației tehnice, Ministerul Culturii încurajează artiștii să utilizeze spațiile de la Universul pentru organizarea mai multor evenimente culturale. În acest sens, instituția urmează să delege o persoană în conducerea Întreprinderii de Stat Editura „Universul”, care va facilita accesul artiștilor și al organizațiilor culturale la aceste spații. Centrul Cultural „Universul” este conceput ca un viitor spațiu cultural deschis, activ, dezvoltat prin colaborarea dintre autorități, sectorul cultural și partenerii internaționali. Scopul proiectului este ca Universul să devină un loc pentru producție culturală, colaborare, dialog și participare comunitară”, a precizat Ministerul.

Proiectul de înființare a Centrului de Cultură și Artă Contemporană „Universul” a fost făcut public la 29 martie 2024, în cadrul unei conferințe de presă, de către ministrul Culturii, Sergiu Prodan. Atunci, ministrul a oferit detalii referitoare la proiect, inclusiv în ceea ce ține de domeniile, activitățile și inițiativele prioritare pentru valorificarea celor peste 14 000 de metri pătrați ai viitorului Centru (din totalul de peste 21.000 de metri pătrați ai Editurii „Universul”) în serviciul vieții culturale a capitalei și a țării.