CEC introduce modulul electronic de depunere a contestațiilor

Un nou instrument digital va permite persoanelor interesate să depună electronic contestații privind organizarea și desfășurarea alegerilor. Modului „Contestații electorale”, parte a sistemului informațional automatizat de stat „Alegeri”, este menit să sporească transparența procesului electoral, anunță Comisia Electorală Centrală (CEC).

La această etapă, modulul este activ pentru alegerile locale noi din 16 noiembrie 2025, urmând ca după testare și validare, să fie extins pentru toate tipurile de scrutine organizate de CEC.

CEC scrie că prin intermediul platformei, pot fi depuse electronic contestații privind organizarea și desfășurarea alegerilor, acțiunile sau inacțiunile organelor electorale ori ale concurenților electorali. Sistemul permite atașarea documentelor justificative și monitorizarea on-line, în timp real, a stadiului examinării contestației. De asemenea, contestatarul are posibilitatea să modifice sau să retragă contestația depusă, subliniază CEC.

Instrumentul este disponibil pe pagina oficială a Comisiei și poate fi accesat direct la adresa https://onlinecontestatii.cec.md/.

CEC transmite că, astfel, continuă eforturile de modernizare a procesului electoral, acesta reprezentând un nou pas în digitalizarea proceselor și în consolidarea transparenței activității autorității electorale. Acțiunea este susținută de PNUD Moldova, în cadrul proiectului „Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri incluzive și transparente”.