Ce spun păgubiții jafului de la MAIB după ce au discutat cu ministrul de Interne

Reprezentanții unor persoanele păgubite în urma jafului de la o sucursală a băncii comerciale „Moldova Agroindbank” (MAIB), care spun că nu și-au primit toți banii care le-au fost furați, au discutat astăzi, 30 august, cu ministrul Afacerilor Interne, Andrei Năstase.

„Am avut o comunicare corectă cu reprezentanții celor care au avut de pătimit de pe urma acestei crime. Am convenit că pe viitor vom avea o comunicare strânsă cu Direcția generală de urmărire penală și vor fi cunoscute în detaliu acțiunile desfășurate de către instituțiile statului. Oamenii cu care am avut astăzi discuții au înțeles perfect cu ce se ocupă MAI, IGP și cei care investighează acest caz. Cred că am ieșit toți împăcați”, a declarat ministrul.

Potrivit lui Veaceslav Șevciuc, reprezentantul grupului de persoane păgubite, care s-a arătat anterior nesatisfăcut de faptul că MAI a emis o ordonanță de refuz privind pornirea urmăririi penale pentru neglijența MAIB, a afirmat, după ședința cu Năstase, că „suntem mulțumiți de cum se desfășoară acțiunea pe procedură”.

„I-am adus domnului ministru la cunoștință cerințele noastre. El a chemat șeful grupului de anchetă, ne-a explicat pașii procedurali, a luat act de acel răspuns întârziat, au fost discutate întrebări privind calificarea infracțiunilor. Am fost informați că a fost pornit un proces penal în baza cererii noastre pe data de 28 august și vom fi invitați pentru audieri. Avem toată încrederea că drepturile pătimiților vor fi asigurate în volum deplin. Suntem mulțumiți de cum se desfășoară acțiunea pe procedura”, a menționat Șevciuc, adăugând că i-a fost prezentată ordonanța de refuz, pe care intenționează să o atace.

Totodată, șefa Executivului, Maia Sandu, a declarat astăzi că, acum câteva săptămâni, a discutat cu grupul de protestatari și le-a explicat că „la anchetă se lucrează”, iar Guvernul nu poate să meargă în instanță împotriva unei bănci private.

„Guvernul are toată simpatia pentru acești oameni și crede că banca trebuie să-și asume această responsabilitate”, a adăugat Sandu.

Vineri, 30 august, un grup de persoane păgubite în urma jafului de la o sucursală a băncii comerciale „Moldova Agroindbank” (MAIB) din sectorul Buiucani, care a avut loc la începutul lunii iulie, a protestat în fața Guvernului, manifestându-ți nemulțumirea față de faptul că Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a refuzat să pornească o urmărire penală privind neglijența instituției.

La începutul lunii iulie, au fost furate bunuri din peste 80 de casete dintr-o sucursală MAIB din sectorul Buiucani. Banca a anunțat că toți păgubiții vor primi până la 500 de mii de lei drept despăgubiri. În același timp, circa 20 de persoane declară că aveau mai mulți bani și cer ca MAIB să le restituie întreaga valoare, acuzând reprezentanții băncii că ar fi organizat jaful „din interior”. MAIB respinge acuzațiile.