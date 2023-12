Cazul tânărului hărțuit în armată: Marin Pavlescu va primi prejudicii în valoare de 120 mii de lei, după o hotărâre a Judecătoriei Chișinău

Marin Pavlescu, tânărul hărțuit în armată după ce s-a aflat despre identitatea sa sexuală, urmează să primească un prejudiciu în valoare de 120.000 de lei, din partea Brigăzii nr. 2 Infanterie Motorizată „Ștefan cel Mare”, dar și din partea Ministerului Apărării. Anunțul a fost făcut de organizația pentru drepturile LGBT+ din R. Moldova, GENDERDOC-M, care menționează că magistrații Judecătoriei Chișinău au admis parțial cererea de chemare în judecată depusă de tânăr.

Deși spune că aceasta este o victorie importantă, tânărul afirmă că încă nu a fost apreciat la justa sa valoare, potrivit GENDERDOC-M.

Avocata lui Marin Pavlescu, Doina Ioana Străisteanu, a precizat că în cererea de chemare în judecată reclamantul a cerut un milion de lei drept prejudiciu moral de la Brigada nr. 2 Infanterie Motorizată „Ștefan cel Mare” și 500.000 de lei de la Ministerul Apărării. Prejudiciul material a fost satisfăcut în totalitate.

„Astăzi este o zi foarte importantă, având hotărârea instanței de judecată. Dar vreau să precizez că, deși consider că am obținut o victorie , încă nu simt că am fost apreciat la maxim în favoarea mea. Îmi amintesc prin ce am trecut și la ce am fost supus în timpul îndeplinirii serviciului militar, șase luni și jumătate, precum și după ce am luat decizia de a nu mă întoarce în unitatea militară. Îmi amintesc de toată discriminarea, violența fizică și prostiile la care am fost supus, inclusiv solicitarea Ministerului Apărării de a prezenta poze, video și certificat medical pentru a demonstra orientarea mea homosexuală. Alături de avocata mea, voi contesta hotărârea de judecată din 14.12.2023 și voi lupta până la capăt pentru a-mi apăra drepturile”, a declarat Marin Pavlescu, conform GENDERDOC-M.