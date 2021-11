VIDEO/ Mesajul tânărului hărțuit în armată, după ce s-a aflat că este homosexual: „Am decis să nu mă întorc. Îmi datorez mie respect și o șansă la fericire”

Tânărul militar despre care s-a scris ieri că a fost hărțuit, după ce s-a aflat în unitatea militară că este gay, vine astăzi cu un mesaj de precizare. El spune că a făcut cu greu față tratamentului degradant și umilitor la care a fost supus zilnic, în ultimele luni, inclusiv de conducerea unității militare, și că a decis să nu revină acolo.

„Astăzi trebuie să mă prezint la orele 16:00 la unitatea militară, din concediu. Însă, în ultimele 6 luni am fost supus hărțuirii în unitatea militară, din motiv că sunt gay. Astfel, am decis să nu mă întorc.

Sunt pe deplin conștient că acțiunile mele vor fi apreciate ca dezertare. Îmi asum răspunderea pentru posibila pedeapsă, inclusiv cu închisoare, dacă judecătorul va considera necesar să mi-o aplice. Eu îmi datorez, în primul rând mie, respect și o șansă la fericire.

Am satisfăcut serviciul militar din aprilie, 2021, până la ieșirea în concediu. În acest timp, am făcut cu greu față tratamentului degradant și umilitor la care am fost supus zilnic, inclusiv de conducere. Sunt gata să mă prezint cu avocatul ales la prima citație a organelor de drept”, spune Marin Pavlescu.